Luminaria responde a inconformidad de escritor

Luis Antonio Morales Enríquez, con domicilio en la calle Quintín Banderas No. 1-A, en la ciudad de Sancti Spíritus, remitió a esta columna una misiva en la que expone lo que él considera hechos lesivos a su integridad como ciudadano y como creador. Solicita que este medio intervenga “para que mis derechos sean restaurados por parte del Centro Provincial del Libro, y de la editorial Luminaria de Sancti Spíritus, la que, una y otra vez (…) incumple deberes con relación a mi persona”, escribe.

Según expone, en el año 2009 Luminaria publicó su libro de Literatura Infantil Adivinanzas y otros juegos, por el que le correspondían 10 ejemplares gratuitos y el derecho a comprar 50 a precio mayorista. “Los solicité y no los conseguí. Reclamé con posterioridad a la entonces directora del Instituto Cubano del Libro y esta, encontrando razón en mi pedido, me facilitó los insumos para que la editorial hiciera los ejemplares que me correspondían. Esos insumos desaparecieron, la directora fue sustituida, el responsable de Luminaria se fue o lo sustituyeron, hay un nuevo director en el Centro Provincial del Libro y nadie se hace responsable”, se duele.

Agrega que en el 2019 obtuvo, en la categoría de Literatura Infantil, el Premio Fundación de la Ciudad de Sancti Spíritus con el libro Aleteos divertidos, por el que se le daba derecho al plan del catálogo de publicaciones para el año siguiente. Entre las obras preseleccionadas para ese propio plan tenía también, cuenta, otros dos libros aprobados por el Comité de Lectores Especializados.

De acuerdo con su exposición, en el presente 2022 de su libro premiado solo se imprimieron 150 ejemplares, “alegando que no había papel”, y le pagaron 1 900 CUP por concepto de derecho de autor “aduciendo (…) que mi libro no entraba en el nuevo sistema de pago”, apunta. Luis Antonio considera muy insuficientes ambas cifras, en el caso de la última al compararla con los pagos a otros escritores inéditos. “Creo que no se ha tenido en cuenta mi trayectoria artística”, significa.

Escambray, cuya función no es restituir derechos, sino tramitar las inquietudes de los lectores y ofrecerles respuestas, contactó con los directivos de las instituciones aludidas, quienes enviaron sus argumentos, firmados por Luis Mateo Lorenzo Pérez, especialista principal de Ediciones Luminaria.

Al referirse a la publicación de Adivinanzas y otros juegos, se hace constar que según el catálogo de la editorial ello ocurrió en el año 2010. “Al respecto no nos queda otra alternativa que pedir disculpas por un hecho del cual doce años después no conservamos ninguna evidencia”, se consigna en el texto.

El documento reza: “Referente a su libro en proceso editorial, Aleteos divertidos, con el cual alcanzó el Premio de la Ciudad 2019 en Sancti Spíritus y que por derecho propio integró el catálogo 2020, no ha podido ser publicado. En primer lugar, por indicación del Instituto Cubano del Libro y a causa de la situación epidemiológica del país, no se publicó ningún título durante ese año; posteriormente y para 2021 reajustamos dicho catálogo, ocupándonos de que Aleteos divertidos permaneciera en esta selección.

“Este título integró el catálogo 2021 con una propuesta de tiradas de 650 ejemplares. Dada la persistente carencia de insumos, decidimos hacer publicaciones de menor tirada, tema que analizamos con los autores y estos estuvieron de acuerdo en compartir los que poseíamos. Finalmente, el libro quedó con una tirada prevista de 200 ejemplares en un catálogo donde el promedio es de 171.

“Concerniente al pago de derecho de autor, aclaramos que lo propuesto para esta obra fue 2 000 CUP. Similar suma se les pagó a 8 creadores del mismo catálogo, que está formado por 14 títulos. El único proyecto de autor inédito que recibió un monto superior fue el libro De trova y trovadores (3 000 CUP), de la autoría de Domingo Arnaldo Ulloa Coca y José Ezequiel Cardoso Rodríguez (Lalito).

“Nuestro procedimiento en el pago de derecho de autor tiene como respaldo jurídico la Resolución No. 34 del 2002 y la No. 10 del 2008 que modifica la anterior, ambas firmadas por el entonces ministro de Cultura Abel E. Prieto Jiménez. Al respecto podemos añadir que la inconformidad del compañero se manifestó posterior al cobro de sus derechos”.