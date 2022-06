Medicamentos: entre muchos gastos y pocas ventas (+fotos y video)

En la provincia hay hoy una falta de más de 120 medicamentos y de ellos más de 30 son de tarjeta control. (Fotos: Vicente Brito/Escambray)

Para asegurar que a sus dos padres encamados no les falte el Alprazolam, cada 15 días Beatriz Rodríguez tiene que pasar la madrugada en una cola de la farmacia, siempre con los dedos cruzados para que la existencia del medicamento alcance hasta que le toque el turno, porque las cantidades que llegan son escasas desde hace mucho tiempo.

“Hoy tenemos en la provincia una falta de más de 120 medicamentos y de ellos más de 30 son de tarjeta control. Hay una situación muy crítica, el país había planteado que la situación iba a mejorar en el segundo semestre y hoy todavía no se vislumbra una respuesta al déficit, a pesar de las necesidades de los pacientes que requieren un grupo importante de medicinas con las que no contamos”, refiere Carlos Alberto Blanco Robaina, director de la Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas.

Carlos Alberto Blanco Robaina, director de la Empresa de Farmacias y Ópticas.

Hay dolores que desaparecen con una pastilla, para cada padecimiento hay medicinas que alivian, pero ese consuelo que necesita mucha gente se volvió casi un imposible en medio de una pandemia, un escenario plagado de escaseces y muchas limitaciones económicas ante el recrudecimiento del bloqueo a Cuba que no le permite responder a toda la demanda. Todo ello llevó a Farmacias y Ópticas al límite, al punto de estar en el grupo de las 26 empresas espirituanas que cerraron con pérdidas el 2021 y, pasado el primer cuatrimestre del año, se mantienen en ese estatus.

Escambray busca respuestas a una situación visible en cualquiera de las farmacias con que cuenta la provincia y a los cuestionamientos de los cientos de espirituanos que hoy esperan en las puertas de esos establecimientos. ¿Existen estrategias nacionales para revitalizar la producción y acortar esa resquebrajadura entre enfermos y tratamientos? ¿Son eficientes los mecanismos para controlar los productos de manera que no se vendan medicinas por la izquierda? ¿Qué hace la Empresa de Farmacias y Ópticas para salir de la bancarrota financiera y al mismo tiempo buscar eficiencia a partir de los recursos que sí están disponibles?

Una de las opciones para buscar eficiencia es el incremento de las ventas de Medicina Natural y Tradicional.

ENTRE PRECIOS Y FICHAS DE COSTO

A juicio de Blanco Robaina, la falta de materias primas e insumos, la carencia de recursos materiales como combustible, que provocan un bajo nivel de actividad, unido a causas subjetivas como una plantilla abultada por trabajadores indirectos e improductivos, problemas con la organización y la productividad del trabajo generaron una compleja situación de gastos y pérdidas para la entidad.

“Los costos de medicamentos y de los renglones de Medicina Natural y Tradicional (MNT) se mantienen como mismo estaban antes de la Tarea Ordenamiento y son centralizados por Resolución del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP). Es esa una de las causas de la inestabilidad financiera, si se tiene en cuenta que producir un surtido de MNT cuesta más de 20 pesos y se vende a 80 centavos, esa diferencia en estos momentos está siendo subsidiada por parte MFP, pero los costos siguen altos.

En el 2021 la empresa cerró con pérdidas de más de 16 millones de pesos de 31 millones que estaban planificados, como consecuencia, sobre todo, de los costos del proceso productivo. Tuvimos pérdidas en enero, febrero y marzo, pero ya en abril de más de 5 millones planificados se cerró en 2.2 millones.

“Entre las primeras medidas relacionadas con la Tarea Ordenamiento se les incrementó el precio a 107 medicamentos de 285 renglones que tiene el cuadro básico”, apunta Robaina.

Refiere además que se fue benévolo con los fármacos por lo que representan para la salud de la población, por eso a partir de una conciliación con el MFP se les ajustó el precio a 71, entre ellos el Truabin, que llegó a costar 495 pesos y finalmente se quedó en 170 pesos. En ese lapso también subieron los montos de las materias primas y, por ejemplo, el azúcar que antes costaba 72 centavos el kilogramo hoy se adquiere a más de 8 pesos. En el caso de la miel, una tonelada costaba hasta 18 000 pesos y actualmente ronda alrededor de 40 700 para producir la misma cantidad de frascos por tonelada, y lo mismo pasa con el alcohol.

En las farmacias espirituanas es escasa la presencia de medicamentos que están en el cuadro básico.

CUANDO SE GASTA MÁS DE LO QUE SE VENDE

Económicos y especialistas de la entidad coinciden en que no se puede buscar eficiencia en la venta de medicamentos, ya que por lo general casi todos mantienen el mismo precio y los que subieron no están de forma permanente en la red de farmacias. ¿Qué hacer? ¿Cambiar fichas de costo, reducir plantilla o incrementar las producciones de MNT?

“Las fichas de costo obedecen a todos los gastos que se generan en el proceso productivo. No se trata de modificarlas para buscar eficiencia, sino las que realmente den la certeza de cuáles son los principales gastos que generamos, de ahí que se esté haciendo un análisis de estructura y plantilla, revisando todos los gastos innecesarios que hoy existen”, explica el director.

Claro que no se puede ser eficiente si las 139 farmacias en la provincia disponen de servicio y gastan más de 145 000 pesos todos los meses en teléfono, mientras que el pasado año la suma por ese concepto ascendió a 1 600 000 pesos; ni cuando en algunas de esas unidades los ingresos diarios están por debajo de los 100 pesos y no hay manera de que la cuenta dé para justificar el salario de los trabajadores, a lo cual se unen los gastos de la electricidad y el combustible, que son elementos importantes para demostrar que se gasta mucho más de lo que se vende.

“En los inicios tuvimos que realizar un proceso de interrupción laboral —asegura Carlos— y hoy se labora con 126 trabajadores menos y el salario ha disminuido considerablemente”.

A juicio de Felicia Ariosa, directora de la UEB Óptica, es esta una actividad casi nula en la provincia y apenas aporta a la economía de la entidad. “Las ópticas no tienen prácticamente ningún contenido de trabajo y sí mucha falta de materia prima. Hace más de dos años y medio que el taller de tallado, que se conformó con una tecnología de punta, está cerrado. Eso trajo como consecuencia que todo el personal se reubicara. Es una afectación grande porque la óptica es subsidiada y pudiera dar un nivel de ingresos. En estos momentos solo hacemos trabajos menores o inventos para pegar armaduras partidas o algún corte y monta”, refiere Felicia.

Similar situación presenta el Centro Auditivo, unidad asistencial perteneciente a la entidad que arrastra limitaciones de recursos, falta de aparatos auditivos, baterías y todos los insumos necesarios, ya que son servicios muy especializados que requieren asistencia en la capital del país a través de Neurociencias para cumplimentar una actividad, que es muy cara en todo el mundo y ofrece un nivel de ingresos muy importante.

ALTERNATIVAS QUE AYUDAN A LA ECONOMÍA

Más de 22 años en la actividad han hecho comprender a Aracelia Álvarez, la administradora de la emblemática farmacia de Sobral, que ante la escasez hay que buscar cómo ayudar a quienes asisten a esas unidades porque se trata de personas, en su mayoría con algún padecimiento.

“El medicamento es poco y los de tarjeta control tienen muy baja cobertura. En este mes de mayo vino bastante, pero la diferencia de lo que se vendía hace dos años a hoy es abismal. A veces tratamos de paliar con la medicina verde, pero se agota también, sobre todo los jarabes y ungüentos. Pero hay que explicarle al paciente para qué dolencia se usa cada uno y así no se lleva el medicamento que le toca de cuadro básico, pero se va con algo y más aliviado”.

Si bien había farmacias que ingresaban cerca de 8 000 pesos mensuales, actualmente los ingresos no sobrepasan los 1 000 y eso, a pesar de lo que falta, también tiene que ver con la mala eficiencia económica.

“No obstante, vamos hacia una situación favorable porque hoy los ingresos totales están sobrecumplidos; sin embargo, cuando analizamos los gastos (que son los que influyen en la bancarrota financiera), estos están muy por encima, de ahí las pérdidas. La política de esta empresa, como alternativa por la falta de medicamentos, es incrementar todos los renglones, diversificar todas las producciones de MNT. Si somos capaces de producir más, mejoramos, pero depende de la demanda, es por ahí que la empresa puede buscar eficiencia. Existe, además, producción en proceso también terminada que no se ha vendido y por ese concepto no se subsidia y sí ha habido un gasto: la política es producir, pero también vender, de otra forma no se logra la eficiencia que se quiere”, apunta Carlos.

Para salir del bache financiero valdría la pena, además, volver a revisar las fichas de costo, una de las más bajas como promedio en el país, insistir en los renglones de la Medicina Natural y Tradicional, estrechar aún más los lazos entre el médico del consultorio y la farmacia en busca de que se conozcan qué opciones se pueden utilizar de lo que actualmente se acumula en almacenes y no debería engrosar una lista de inventarios, sobre todo cuando se tratan de fármacos que curan.

Más allá de precios y costos la Empresa de Farmacias y Ópticas tiene el reto de buscar modos de hacer para satisfacer a sus clientes, entre ellos que los administradores sean consecuentes con los problemas de la población, hay que escuchar y particularizar en cada caso, atender las quejas, oír a la población, a veces eso no ocurre, y hay maltrato o la atención no es la mejor. Todo eso hace que se venda menos y choca, además, con la falta de medicamentos, porque al final, cuando se está enfermo, se va a la farmacia, si no está el medicamento y encima de eso la atención es mala, el dolor se acentúa. Un buen trato, sugerencia o indicación no curan, pero alivian.