Nueva York en estado de emergencia debido al aumento de casos por viruela del mono

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró emergencia debido a la propagación de la viruela símica en ese territorio estadounidense, donde hoy se registran más de 1 300 casos.

“Declaro una emergencia estatal por desastre para fortalecer nuestros esfuerzos continuos para enfrentar el brote de viruela del mono”, escribió Hochul en Twitter.

I am declaring a State Disaster Emergency to strengthen our ongoing efforts to confront the monkeypox outbreak.



This Executive Order enables us to respond more swiftly, and allows health care professionals to take additional steps that will help get more New Yorkers vaccinated.