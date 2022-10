Pescadores espirituanos regresan a las presas

De vuelta a la pesca los acuicultores espirituanos. (Foto: José Alberto Rodríguez/Escambray).

Los acuicultores de Sancti Spíritus regresaron a sus escenarios laborales luego de varias jornadas de inactividad a causa de las limitaciones con el combustible primero y la presencia de las lluvias asociadas a Ian después. En la presa Zaza, mayor acuatorio del país, se reiniciaron las capturas, al igual que en el embalse Tuinucú y en los principales ríos donde operan las distintas brigadas.

Así lo declaró a Escambray Yoandy Rodríguez Paneso, director de la Unidad Empresarial de Base Acuiza, y explicó que, aun cuando el huracán Ian no causó daño alguno en sus instalaciones y embalses, hasta tanto no acabó el escurrimiento total de los ríos no fue posible reiniciar las operaciones de pesca en el cultivo extensivo.

En plena faena productiva se encuentran ocho brigadas de pescadores de las 14 que existen en el territorio, aunque debido a la presencia de un mayor volumen de agua en las presas y al cambio de las temperaturas hay poca manifestación de las especies como ciprínidos y tilapias, que son las que más predominan en este tipo de acuatorios.

Igualmente, dijo que hoy las capturas están en el orden de unas 3 toneladas diarias, cifra muy baja si se tiene en cuenta que la industria de la Acuicultura está diseñada para procesar alrededor de 15 toneladas, por lo que las cantidades acopiadas se destinarán a la obtención de materia prima para asegurar la elaboración de alimentos conformados.

El propio de la Rodríguez Paneso refirió que en la presa Higuanojo, donde radica la única granja de ceba de tilapia del territorio, se reforzaron nuevamente los tensores que unen unas con otras las jaulas circulares, los cuales durante el paso de Ian fueron liberados para evitar su rotura, por lo que todo vuelve a la normalidad en el sector de la Acuicultura en Sancti Spíritus.