Primer día del mundial Qatar 2022 (+fotos)

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2022 se realizó este domingo en el estadio Al Bayt en Al Khor, Qatar.

La estrella surcoreana y el cantante qatarí Fahad Al-Kubaisi interpretaron “Dreamers” durante el espectáculo. El embajador de la Copa Mundial de la FIFA, Ghanim Al Muftah, y la cantante qatarí Dana alentaron el diálogo sobre la inclusión y la diversidad, según los organizadores.

Foto: Internet

La animación de apertura contó con la voz del famoso actor Morgan Freeman, quien apareció en persona durante la ceremonia.

Foto: Internet

El tema de la ceremonia «es una reunión para toda la humanidad, uniendo las diferencias a través de la humanidad, el respeto y la inclusión».

En el primer juego del evento, la selección de Ecuador le ganó este domingo a su similar de Qatar. «La Tri» se impuso 2 – 0 a los qataríes, que en todo el partido batallaron para tener una jugada de peligro en el área ecuatoriana.

Foto: Internet

Los dos goles ecuatorianos llegaron por cuenta del delantero Enner Valencia, a quien además se le anuló un gol por fuera de lugar apenas al minuto 5 del partido.

El próximo rival de Ecuador es Países Bajos, partido que se disputará el viernes. Qatar se enfrentará a Senegal en su segundo partido de la fase de grupos, también el viernes.

Para mañana, 21 de noviembre en el Mundial 2022 se efectuarán los partidos Inglaterra vs. Irán; Senegal vs. Holanda y Estados Unidos vs. Gales.

(Con información de la página oficial del evento, en Internet)