¿Qué razones técnicas justifican la rotación de los circuitos 121, 113 y 111?

Odeivys Valdés Alba, director de la Empresa Eléctrica en el municipio de Sancti Spíritus. (Foto: Yosdany Morejón/Escambray).

A raíz de la polémica generada por la decisión de garantizar el servicio eléctrico del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos a través de los circuitos 121, 113 y 111 de forma alternada, Odeivys Valdés Alba, director de la Empresa Eléctrica del municipio de Sancti Spíritus, comparte con los lectores de Escambray las razones técnicas detrás de la determinación.

“El Hospital General Provincial de Sancti Spíritus solo se puede alimentar por uno de estos tres circuitos: el 121, el 113 y el 111, y en torno a este centro de salud se conectaron en un momento determinado, para garantizar su fiabilidad eléctrica, interruptores que ofrecen la posibilidad de realizar esquemas eléctricos para su entrada.

“Anteriormente el centro asistencial estaba alimentado por un ramal del circuito 111 y para poder variar el programa de apagones de los circuitos 121 y 113 había que operar todos los días, al menos entre dos y tres veces, los mencionados interruptores que daban la posibilidad de hacer los lazos para alimentar por diferentes circuitos al hospital.

“Esto provoca que, en ciertos momentos, por la cantidad de aperturas de los interruptores, le faltara una fase al hospital y tendríamos entonces que arrancar los grupos electrógenos, además de la siempre latente posibilidad de generar un error humano y dejar a oscuras al mayor centro asistencial de la provincia.

“Para solo tener que manipular una vez por semana los interruptores del hospital es que se toma la decisión de rotar su alimentación con los circuitos 121, 113 y 111.

“El consumo de estos circuitos como promedio es bastante similar, la diferencia es de 1 megawatt (MW). En este momento de la entrevista (10:40 a.m.), el 121 tenía un consumo de 4,4 MW, mientras que el 113 estaba consumiendo 3,2 MW y no puedo precisar el 111 porque está apagado, pero la diferencia de consumo es mínima, o sea, no se trata de grandes niveles de energía.

“Cuando en la provincia se abren 60 o 70 MW, un megawatt más o menos no hace diferencia en un circuito y por eso también se toma la decisión de rotar el servicio eléctrico del hospital por estos tres circuitos; reitero, para evitar operaciones innecesarias en los interruptores y operarlos solo una vez por semana. Solo así podemos garantizar el servicio eléctrico del hospital.

“El Camilo Cienfuegos tiene dos grupos electrógenos que no abastecen el ciento por ciento de la carga y en los momentos de apertura de los circuitos pueden quedar zonas del hospital sin servicio eléctrico, mientras decenas de personas estén en consulta o en tratamiento y eso no puede pasar.

“En esencia, la decisión adoptada es para disminuir las operaciones de los interruptores que están en el 121, 113 y el 111 para garantizar así la totalidad del servicio eléctrico al hospital provincial”.

¿Pudiera aplicárseles a los circuitos que alimentan al Hospital Pediátrico de Sancti Spíritus, ubicado en el consejo popular Colón, una variante de rotación similar?

En el caso del Pediátrico, el circuito 118 que lo alimenta es bien pequeño, aunque en momentos determinados también pudiera ser alimentado por el 116 e, incluso, por el circuito 115.

Ahora, lo que sucede es que el 115 y el 116 son circuitos muy grandes y no es lo mismo que sucede con los circuitos 121, 113 y 111 que alimentan al hospital Camilo Cienfuegos.

Pero existe la posibilidad de alimentar al Pediátrico por otro circuito si fallara en algún momento el 118, como nos sucedió en días recientes. Además, para abrir los circuitos 115, 116 y 118 no es necesario realizar tantas manipulaciones en los interruptores.

Realmente en el caso del Hospital Pediátrico de Sancti Spíritus no es viable aplicar una variante parecida a la aplicada hoy al Camilo Cienfuegos, solo lo haríamos ante una emergencia; de hecho, el viernes pasado lo hicimos para cambiar un poste en mal estado cerca del río Yayabo y alimentamos el Pediátrico a través del circuito 116. Todas estas decisiones parten de un grupo de análisis y estudios profundos.

En varios de los comentarios publicados en la web de Escambray y en las redes sociales, las personas preguntan si la misma estrategia que hoy se eligió para alimentar al hospital provincial no pudiera usarse para otros objetivos priorizados del resto de los municipios.

En el caso de los municipios de la provincia, la tecnología de los interruptores que hoy tenemos en la cabecera no está instalada en el resto de los territorios; o sea, me refiero a interruptores que se puedan aperturar en frío y en caliente.

En otros lugares no existen estos dispositivos y es bien complicado entonces hacer cualquier tipo de operación en las redes porque, además, abrir o cerrar puentes conlleva carros, linieros y otros recursos.