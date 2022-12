Sancti Spíritus en datos: ¿Somos más o somos menos? (+ infografías)

El municipio de mayor número de habitantes es Sancti Spíritus con 142 692 personas al cierre del año 2021. (Foto: Yoan Pérez/Escambray)

En un siglo signado por el rápido consumo de la información y la propagación de fakenews, resulta imposible avanzar o tomar decisiones sin antes realizar un análisis estadístico de indicadores y variables que reflejen el comportamiento social.

Los datos que presentamos a continuación abordan algunos de los aspectos más significativos de la situación demográfica, económica y social de la provincia de Sancti Spíritus al cierre del primer semestre de 2022; cuando la ONEI en el territorio, emitió el último parte de estos indicadores.

En correspondencia con el Decreto-Ley No. 6 «Del Sistema de Información del Gobierno» (del 16 de abril de 2020), y el Decreto No. 9 «Reglamento del Decreto-Ley No. 6, del Sistema de Información del Gobierno» (del 29 de junio de 2020), la ONEI realiza su cierre estadístico y brinda la información con un año de retardo. Por ello, al cierre de 2022, solo están disponibles las estadísticas correspondientes al 2021.

De forma oficial, al cierre del año anterior, la provincia de Sancti Spíritus contaba con un total de 460 850 habitantes, de ellos el 50.1 por ciento son hombres y el 49.9 por ciento, mujeres, lo cual confirma la tendencia al marcado decrecimiento poblacional que ha caracterizado a este central territorio durante los últimos cinco años, debido sobre todo a la baja natalidad, la alta mortalidad; así como al saldo migratorio negativo.

La población de la provincia se encuentra distribuida en ocho municipios, y el de mayor número de habitantes es Sancti Spíritus con 142 692 personas al cierre del año 2021. El municipio cabecera y Cabaiguán son los más densamente poblados en todo el territorio.

Por su parte, el crecimiento natural en la provincia es negativo, o sea, nacen menos personas de las que mueren, excepto en La Sierpe. Otra variable que influye en el decrecimiento poblacional de la provincia y sus municipios son las migraciones, datos que a seguidas se detallan.

Más información sobre estos aspectos puede consultarse en el Anuario Estadístico de Sancti Spíritus —publicado en el sitio web www.onei.gob.cu/mapa/provincia/santicspiritus—, donde se ofrecen datos relativos a: territorio; medio ambiente; población; organización institucional; finanzas; empleo y salarios; agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; minería y energía; industria manufacturera; construcción e inversiones; transporte; comercio interno; turismo; ciencia y tecnología; tecnologías de la información y las comunicaciones; educación; salud pública y asistencia social; cultura; deporte y cultura física; proceso electoral en Cuba y accidentes del tránsito.

Los datos expuestos en el mencionado Anuario tienen como fuente el Subsistema de Información Estadística Nacional, el Subsistema de Información Estadística Territorial y el Subsistema de Información Estadística Complementaria de los diferentes organismos de la Administración Central del Estado, representado por entidades que los integran en el territorio. Los mismos captan información de los centros informantes directamente.

Las cifras ofrecidas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) en Sancti Spíritus constituye un instrumento de educación económica para todo nuestro pueblo, a la vez que permite divulgar, de manera oficial, los resultados más importantes de la provincia.