Sancti Spíritus incrementa y diversifica producciones de Medicina Natural y Tradicional

Durante este año se pretende vender en las farmacias espirituanas más de 4 millones de frascos de Medicina Natural y Tradicional. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

Más de 1 500 000 frascos de renglones de Medicina Natural y Tradicional (MNT) se produjeron en Sancti Spíritus durante los cuatro primeros meses del año como una alternativa viable ante el déficit de materia prima para la fabricación de medicamentos tradicionales.

De acuerdo con Carlos Alberto Blanco Robaina, director de la Empresa Provincial de Farmacias y Ópticas, en lo que va de año se ha trabajado con un cuadro básico de productos naturales compuesto por 96 renglones, cifra que se incrementó en 112, ya que la producción se ha diversificado, al tiempo que se sumaron drogas secas molidas como la manzanilla y el tilo y una variedad de soluciones hidroalcohólicas.

Si bien se ha sobrecumplido en la cantidad de unidades, aclaró Blanco Robaina, todavía no es suficiente la cantidad de surtidos presentes en las farmacias, pues algunos con mucha demanda como las cremas, jarabes y tinturas, están por debajo del 50 por ciento de lo planificado por falta de materia prima importada.

Durante esta etapa, añadió el directivo, se han vendido más de 1 300 000 frascos, pero la necesidad es mayor y a veces no hay disponibilidad de los sustitutos élites. “El plan no obedece a las necesidades de la población, pues para ello tiene que haber una disponibilidad de materia prima que hoy no se dispone porque es menor el suministro de azúcar, existe una deuda de alcohol de más de 4 000 litros y dificultades con el agua destilada en algunos municipios.

Sancti Spíritus cuenta con cinco centros de producción local de MNT en los municipios de Sancti Spíritus, Cabaiguán y Yaguajay, de ellos dos pertenecientes a la montaña en El Pedrero y Topes de Collantes, este último cerrado por largo tiempo, aunque se prevé un cambio de local y debe estar funcionando a finales del mes en curso”, acotó Carlos Alberto.

Una de las mayores preocupaciones de la población, explicó, es la falta de esos medicamentos en comunidades intrincadas, algo que muchas veces no depende de la Empresa de Farmacias y Ópticas. En la provincia suman 46 establecimientos con un cuadro básico de 39 renglones de medicina convencional. Ahí, aclaró Carlos, no llega la llamada medicina verde porque no existe un contrato con Salud o Comercio, excepto en Yaguajay, donde la distribución está materializada.

El directivo refirió, asimismo, que a todas esas limitaciones se une la poca divulgación del producto, su utilidad, y su equivalencia con el medicamento convencional para que la población los conozca. De igual modo hizo alusión a otros medicamentos provenientes de la industria farmacéutica, entre ellos los diferentes tipos de Alivio (insomnio, cefalea, inmune, trauma) y Prevengho-Vir y Prevengho-Dengue, todos productos homeopáticos de calidad probada, pero sin demanda, tal vez por desconocimiento y falta de publicidad, algo que va en detrimento de la integración de esos insumos en la atención médica a la población cubana.