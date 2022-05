Serguey Torres gana bronce en Copa del Mundo de Canotaje

Con tiempo de 24:38.55, Torres, entró detrás del cubano José Ramón Pelier. (Foto: ACN)

El campeón olímpico de Tokio 2020 Serguey Torres Madrigal se despidió de la Copa del Mundo de canotaje de Poznan, Polonia, con una meritoria medalla de bronce en la modalidad del C-1 a 5 000 metros.

Con tiempo de 24:38.55, Torres, entró detrás del cubano José Ramón Pelier, quien hizo 24:03.62 minutos y el local Mateusz Borgiel, con tiempo de 24:13.70.

Antes, en el C-1 a 1 000 metros, entró en el séptimo puesto, en tanto Pelier llegó en el noveno.

Hace una semana, en la primera parada de la Copa del Mundo con sede en la República Checa, Serguey consiguió medalla de plata en la distancia de C-1 a 5 000 metros.

Su actuación, de manera general, se considera muy positiva si se tiene en cuenta que, tras convertirse en el primer campeón olímpico de canotaje cubano y latinoamericano en los Juegos de Tokio, en dupla con el cienfueguero Fernando Dayán Jorge en el C-2 a 1 000 metros, debió rediseñar sus eventos cuando este abandonó la delegación cubana en México durante una base de entrenamiento para estos y otros eventos.

Las preseas resultan un aliciente y una inyección de oxígeno a quien, con 35 años, ha dado muestras otra vez de tesón, talento, capacidad competitiva y de recuperación.

“A pesar de que no sé ni qué número de medallas tengo en mi carrera, me siento muy contento, sobre todo por lo que me ha tocado hacer en los últimos meses —comenta vía WhatsApp desde la sede de la cita—. El evento de 5 000 ya lo conozco y he sido medallista mundial incluso, en el deporte no existen casualidades, es un camino que uno emprende y lleva mucho trabajo de años al igual que lo conseguido en los Juegos Olímpicos.

“El saldo de manera general es positivo, sobre todo en el 1 000, es una distancia que, a pesar de que es la misma del C-2, no es igual a la hora de competir, en esta en solitario me falta carretera, tengo que aprender a hacerlo porque he dedicado la mayor parte de mi vida a competir en el C-2 y, aunque no haya alcanzado una medalla ahora, uno siempre aprende, poco a poco voy ganando la confianza necesaria para estar otra vez entre los mejores del planeta. El ciclo recién comienza, falta mucho camino por andar, habrá que seguir puliendo detalles hasta llegar al punto que quiero”.

La Copa de Poznan dejó extraordinarios resultados para Cuba, que se ubicó sexta por países con cosecha de cuatro de oro y una de bronce.

A las de Pelier y Torres, se sumaron los tres títulos Yarisleidis Cirilo en el C1-200, C2-500 y el C2-200, estas dos últimas en dupla con Katherin Nuevo.

La comitiva cubana se alista ahora para intervenir en el Campeonato Mundial de Canotaje Sprint de Halifax, pactado en Canadá del 3 al 7 de agosto.