Sin consecuencias pequeño salidero de gas en la cocina del círculo infantil Sueños de Rosa de la ciudad de Sancti Spíritus (+fotos)

Como parte de las medidas aplicadas ante situaciones como esta, los niños fueron regresados a sus casas. (Fotos: José Luis Camellón/Escambray)

El circulo infantil Sueños de Rosa, en la ciudad de Sancti Spíritus, vivió hoy una mañana atípica cuando la sospecha de olor a gas encendió la precaución del colectivo y de los padres, en tanto fuerzas especializadas acudieron al lugar sin que se reporte hasta el mediodía de este martes ninguna consecuencia asociada al incidente.

Mirian Morales Aquino, administradora del círculo infantil, relató a Escambray que “en la mañana se sintió un olor fuerte a gas y reportamos la incidencia; también se procedió a la evacuación de todos los niños para el área posterior del centro, hasta tanto llegaran los organismos que tienen que ver con este tipo de situación”, precisó.

Especialistas de Cupet procedieron a la sustitución del regulador de gas.

Morales Aquino se adelanta a rumores que desató el hecho y aclara: “aquí no hubo candela, ni explosión ni nada, solamente olor a gas; parece ser que los fogones están en mal estado y el escape pudo haber sido por allí”.

Por su parte Guillermo Gutiérrez Hidalgo, perteneciente a la Empresa Comercializadora de Combustibles Sancti Spíritus, informó a Escambray que ante la notificación de posible salidero de gas, se presentaron en la institución, se hicieron las pruebas y el regulador tenía salidero; rápidamente se optó por cambiarlo, al igual que la presilla.

“Revisamos después toda la manguera hacia dentro de la cocina y no tiene problemas, aunque hay que decir que los fogones no tienen un estado técnico óptimo; pero bueno, hasta ayer estaban cocinando ahí. El gas tiene un olor tan fuerte que por pequeño que sea el salidero la persona lo percibe”, explicó Gutiérrez Hidalgo.

Escambray tuvo acceso a las declaraciones que dio a radio Vitral el teniente coronel Gerardo Gutiérrez Reyes, jefe del Cuerpo de Bomberos Provincial: “conocimos de este hecho y nos presentamos en el circulo y pudimos verificar que no hay escape de gas ni en el balón ni en la tubería que conduce a la cocina; solamente pudimos verificar de que había una pequeña pitera en la propia cocina donde elaboran los alimentos, se cerró la bala y no se puede cocinar hasta tanto no se resuelva la situación del pequeño salidero que hay ahí”, subrayó.

Al filo del mediodía de este martes, en el círculo infantil Sueños de Rosa reinaba la tranquilidad.

El jefe del Cuerpo de Bomberos recordó que ante situaciones de este tipo a donde se debe llamar primero es a esta institución, al numero 105, y nos presentamos y se tomarán las medidas correspondientes”, expresó.

Al filo del mediodía, Morales Aquino suscribió que “todo está en calma, teníamos por la mañana 145 niños, llamamos a los padres para que vinieran a recogerlos porque como una de las medidas era que no se encendieran los fogones ni había tiempo para hacer almuerzo, se orientó por Educación Municipal comunicarse con los padres para la recogida de los pequeños”.

Dunieski Conteras, miembro del Buró Municipal del Partido, también presente en el lugar, reconoció al colectivo del circulo Sueños de Rosa porque la preocupación que tuvieron fue lógica y actuaron con previsión y mucha responsabilidad”.

La propia fuente aclaró que la reapertura del servicio dependerá del dictamen técnico a cargo de los equipos especializados; también se ha indicado por Educación Municipal realizarle una reparación a los fogones que tienen muchos años de explotación.

Trabajadores de la Empresa Comercializadora de Combustibles Sancti Spíritus se presentaron en la institución.

“No sabemos si mañana el circulo prestará servicio, tenemos que esperar la respuesta que nos den de la revisión de los fogones; la decisión que se tome por Educación Municipal la comunicaremos por los medios de prensa”, precisó la administradora del círculo infantil ubicado en la calle Mariano Hernández No. 182, entre Brigadier Revee y Carlos Roloff, en el Consejo Popular Garaita, en la cabecera provincial.