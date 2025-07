Sancti Spíritus: Garantizan continuidad de estudios para alumnos de noveno grado

Más de 4 000 alumnos egresados de noveno grado tienen garantizada su continuidad de estudios. (Foto: ESBU Familia Romero/Facebook)

La Dirección General de Educación en Sancti Spíritus ofrece variadas opciones a los más de 4 000 alumnos que culminaron el noveno grado, con el objetivo de que continúen sus estudios.

Las oportunidades se centran en las enseñanzas preuniversitaria —que incluye, además, la Escuela Militar Camilo Cienfuegos y el IPVCE Eusebio Olivera—, la Técnica y Profesional, especialidades de la Salud y las de Formación Pedagógica.

Laura Barrameda Cepero, jefa del Departamento de Secundaria Básica en la Dirección General de Educación, expresó a Escambray que todos los municipios tienen representatividad de las diferentes plazas, pero de manera equitativa, es decir, de acuerdo con las matrículas, donde predominan Trinidad y Sancti Spíritus, este último con el 50 por ciento del total de alumnos que culminaron el noveno grado en la provincia.

La fuente añadió que continuarán estudios en centros universitarios alrededor de 1 200 educandos, de ellos al IPVCE Eusebio Olivera ingresarán 119 de 270 previstos, debido, esencialmente, a la insuficiente cantidad de muchachos presentados a las pruebas de ingreso; en tanto, para los Camilitos irán 85. El resto se incorporará a las aulas de los preuniversitarios tradicionales.

“La Enseñanza Técnica y Profesional ya tiene cubiertas todas las plazas planificadas, y por encima del plan se otorgaron otras 45 mediante la captación directa de algunos organismos con necesidades en especialidades como Zootecnia Veterinaria y Agronomía de Montaña, esta última para los municipios de Fomento y Trinidad”, explicó Barrameda Cepero.

Por su parte, María de los Ángeles Cabrera Ramos, metodóloga provincial de Organización Escolar en Secundaria Básica, expuso que también se beneficiaron otros estudiantes con carreras de nivel medio en Patrón de Pesca, Biología Pesquera y Derecho Judicial. Asimismo, está solicitada la de Servicios Gastronómicos por parte de la Corporación Gaviota, en Topes de Collantes, pero aún no ha sido aprobada.

Otras de las opciones son los técnicos de nivel medio en Enfermería y Vigilancia y Lucha Antivectorial, especialidades de la Salud que deben cubrirse en su totalidad con 200 y 40 cupos, respectivamente.

“En las carreras de Formación Pedagógica, apenas se cubrieron 239 de las 421 plazas previstas, debido al poco interés de los estudiantes por ejercer el magisterio en las diferentes especialidades de este perfil dentro de la enseñanza”, aseguró María de los Ángeles.

No obstante, según las fuentes, se incrementaron las cifras de obreros calificados en Chapistería, Auxiliar de Elaboración de Alimentos, Confección Textil y Artesanía Integral —las más solicitadas— para que aquellos alumnos que no pudieron adquirir la carrera deseada por no reunir los requisitos establecidos puedan optar por otra y así asegurar que el ciento por ciento de los egresados de noveno grado en la provincia tengan garantizada su continuidad de estudios en el venidero curso escolar.