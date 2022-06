SNB 61: Gallos contra la pared en play off

Ahora los Vegueros atesoran tres éxitos y están a una victoria del avance a semifinales.

En un partido dramático y trepidante definido en once entradas, los Gallos cayeron 9-10 ante Pinar del Río en el quinto juego de cuartos de final y ahora están contra la pared, obligados a ganar los dos choques restantes en el “Huelga”.

Fue un excelente encuentro en el que los locales salieron delante 2-0 al marcarle una en el primero y otra en el segundo al abridor Ariel Zerquera, a quien otra vez el descontrol le jugó una mala pasada cuando a seis bateadores enfrentados les permitió tres hits y les concedió dos boletos.

Pero ese mal quedó atrás cuando los muchachos de Eriel Sánchez fabricaron racimo de cinco en el cuarto capítulo y otras dos en el sexto con cuadrangular de Daviel Gómez para poner en la pizarra un 7-2 que parecía definitivo, mucho más por el trabajo monticular que rindió José Luis Braña en cinco y dos tercios.

El derecho aplacó la batería pinareña entre el tercer y sexto capítulo, pero en el séptimo sobrevino una rebelión de altos quilates que en un santiamén volteó el marcador y de paso el rumbo del partido.

Cuando ya Braña parecía tener liquidado el inning con dos outs y Luis Pablo Acosta en primera por pelotazo, comenzó la debacle, otra más del pitcheo espirituano. Al derecho le marcaron cuatro carreras que hicieron tambalear la ventaja. Lo peor vino después cuando Yankiel Mauris vino a su auxilio y fue recibido de manera irrespetuosa por sencillo de Reinier León y cuadrangular de William Saavedra, que hicieron hervir el “Capitan San Luis” y todos sus alrededores al voltear el marcador 8-7 a favor de los locales.

Sin que Mauris sacara un out, entró Yanieski Duardo, quien, antes de que lograra el ansiado tercer out, no pudo evitar el jonrón de Yasser Julio González, que puso mayor distancia en la pizarra 9-7.

No quedarían ahí las emociones. Para asegurar su triunfo el manager Alexander Urquiola echó mano a una de sus mejores cartas: Erlis Casanova, pero en el octavo los Gallos llenaron las bases por hit de Rodolexis Moreno, boleto a Daviel Gómez, hit de Frederich Cepeda y error en tiro del segunda base Pedro Luis Dueñas sobre roletazo de Carlos Gómez, lo que abrió las puertas a las dos anotaciones conque los visitadores negociaron el empate.

El abrazo a nueve impuso el extrainning y en el décimo tanto Duardo como Casanova cerraron filas para proseguirlo. La escena quedaría lista para el cierre del onceno.

A la manera de las mejores versiones de los equipos vueltabajeros, la combatividad de los locales pudo más. Con un out en la pizarra Yoel Frontela batea sencillo y Juan Carlos Arencibia cede el segundo out. Roidel Martínez pega indiscutible al izquierdo, ayudado por problemas en el fildeo de Dismany Ortiz. Entonces Reinier León, otra vez León, disparó un inatrapable al fondo de los jardines y dejó tendido a los Gallos y enardeció a sus parciales.

Fue como el clásico cubo de agua fría al ímpetu de los espirituanos que josearon su partido, pero de nuevo su staff no respondió.

La victoria fue para Erlis y la derrota para Duardo.

Por los ganadores Juan Carlos Arencibia bateó de 6-4, una empujada, dos anotadas; William Saavedra, un cuadrangular y tres empujadas en cuatro turnos; Roidel Martínez, de 6-2, dos empujadas y una anotada; Reinier León de 6-2, dos impulsadas y una anotada; y Yasser Julio González, de 5-2, dos impulsadas y una anotada.

Daviel Gómez, de 4-2, doblete y jonrón, cuatro empujadas y dos anotadas fue el mejor bateador por los perdedores,

Queda un hálito de esperanza. Tras el traslado del miércoles, las acciones se reanudan el jueves en el estadio José Antonio Huelga. De ganar Pinar, todo habrá terminado, de hacerlo los locales se forzaría un séptimo encuentro el viernes en el propio estadio.

Dos de los restantes pareos ya quedaron definidos y dos equipos tienen pasaje a semifinales: Granma, al disponer de Industriales 6-3 y ganar fácil la subserie 4-1; y Matanzas, que le ganó 5-0 a Las Tunas y también obtuvo el boleto por la vía fácil del 4-1.

Con empate a dos victorias por bando marcha el duelo Ciego de Ávila- Mayabeque tras el triunfo 5-2 de los Huracanes este martes.