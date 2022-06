Socarraz le da vida a los Gallos y habrá séptimo juego

Otra vez el lanzador Yuen Socarraz sacó la cara por los Gallos y les dio la victoria (3×1) en el sexto juego de los cuartos de final ante Pinar del Río en un duelo que definirá su vencedor en un séptimo partido que tendrá por sede el estadio José Antonio Huelga este viernes, si la lluvia lo permite.

Socarraz se hizo de su tercera victoria de esta fase, todas las que acumulan los discípulos de Eriel Sánchez, gracias a una magistral actuación durante ocho entradas y dos tercios, en las que apenas permitió una carrera, gracias a jonrón de Luis Pablo Acosta, aunque tuvo que sacar el extra en los finales ante las amenazas de los Vegueros.

Yuen Socarrás, se ha convertido en el verdugo de los #Vegueros en la postemporada y archivó su tercera sonrisa. Esta su actuación más extensa del play off: 8.2 INN, 7 H, 1 C, 1 CL, 4 SO y 0 BB.