Tormenta Agatha se convertirá en huracán antes de llegar a las costas de México

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó este sábado sobre la tormenta tropical Agatha en el Pacífico, el primer ciclón de la temporada de huracanes del año.

El fenómeno meteorológico se convertirá en huracán este domingo antes de llegar a las costas del sur de México, territorio al que llegará entre el lunes y martes venideros.

2 am EDT May 29: A broad low pressure area could form around the middle of the week over the southwestern Gulf of Mexico or northwestern Caribbean Sea. This system currently has a low chance of becoming a tropical cyclone during the next 5 days. More: https://t.co/tW4KeFW0gB. pic.twitter.com/EWUcxGcS2m