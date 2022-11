Trump promete «sellar la frontera» con México si vuelve a ser presidente de EE.UU.

Trump habló sobre cuáles serían sus primeros pasos en caso de regresar a la Casa Blanca. (Foto: Cubasí)

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que «sellará la frontera» con México en caso de que vuelva a la Casa Blanca en el próximo periodo presidencial.

Aunque no ha lanzado oficialmente su candidatura para 2024, el magnate republicano ha dejado ver en varias ocasiones que sus intenciones están encaminadas a volver a ser presidente de su país.

Esta vez, en una entrevista con la cadena Fox News, Trump habló sobre cuáles serían sus primeros pasos en caso de regresar a la Casa Blanca.

«Sellaré la frontera y acabaré con el crimen», declaró Trump al tiempo que se llevaban a cabo las elecciones intermedias, en las que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado, además de varios cargos estatales y locales.

En su intervención, Trump acusó a los «demócratas radicales de izquierda» de permitir a «pandillas sedientas de sangre gobernar» todas las ciudades, lo que ha generado mucha violencia.

En este sentido, el exmandatario consideró que «en vez de duplicar el número de agentes del IRS [Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos], deberíamos duplicar el número de agentes fronterizos».

Asimismo, el magnate criticó los altos niveles de inflación, los cuales, consideró, «nunca debería haber ocurrido».

«Olvídense de comprar un pavo para el Día de Acción de Gracias. ¿Alguien ya compró su pavo para Acción de Gracias? Porque si no lo han hecho, no pierdan su tiempo. Número uno, muy probablemente no lo conseguirás, y si lo haces, pagarás aproximadamente el triple de lo habías pagado», sentenció Trump.

Durante la misma entrevista, el expresidente informó que el próximo 15 de noviembre dará «un gran anuncio», donde se espera que formalice su pretensión de competir nuevamente por la presidencia de Estados Unidos.