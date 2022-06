Visita Díaz-Canel termoeléctrica Antonio Maceo de Santiago de Cuba

Díaz-Canel se interesó por el salario de los trabajadores, la alimentación y el cuidado que reciben, en medio de labores muy fuerte y de altísima responsabilidad. (Foto: Estudios Revolución)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, evaluó este 17 de junio los avances de la estrategia diseñada para la recuperación del sistema electroenergético nacional en una visita a la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Maceo de Santiago de Cuba.

En diálogo con trabajadores de la entidad en la oriental provincia de Santiago de Cuba, el mandatario destacó la ardua labor de los empleados, enfocados en sostener la demanda actual de la planta y terminar el mantenimiento para los bloques en operación.

De acuerdo con la cuenta en Twitter de la Presidencia, está prevista para mañana la incorporación de la unidad seis de la central, con lo cual la CTE debe incrementar su generación hasta los 244 Mwh, el 64 por ciento de la capacidad instalada.

El jefe de Estado remarcó que la suma de esa unidad es la primera acción de la estrategia diseñada para la recuperación del sistema nacional.

Destacó el arduo trabajo realizado en Renté. Se interesó por el salario de los trabajadores, la alimentación y el cuidado que reciben, en medio de labores muy fuerte y de altísima responsabilidad.

Actualmente la termoeléctrica también conocida como Renté produce 187 Mwh, que representa el 49 por ciento de su capacidad.

Cuba atraviesa una compleja situación en el sector, con averías en varias termoeléctricas y déficits diarios en la generación.

La víspera Díaz-Canel compareció en televisión nacional y denunció la persecución de Estados Unidos que obstaculiza, con la imposición del bloqueo económico, comercial y financiero, el acceso de la nación caribeña a mercados energéticos.

Sin embargo, el jefe de Estado enfatizó en que el país siempre encuentra vías para solventar estos efectos, e informó sobre un convenio que permitirá acometer inversiones en varios bloques de generación, lo que aportará más estabilidad al sistema.

En esta jornada el presidente realiza un recorrido por varias plantas del país.

“Vamos a ver y a acompañar a los que no descansan. Con ellos vamos a salir también de esta crisis. Se los garantizo. No doy fecha exacta. Solo digo que no está lejos”, insistió en un tuit.