Venta de combustible por Ticket en Sancti Spíritus: la larga espera de la cola virtual

Si bien la disponibilidad de gasolina es un tanto mayor que la de diésel, los cientos de clientes anotados en la lista de los diferentes servicentros de la provincia de Sancti Spíritus no tienen seguridad de cuánto tardará en llegar su turno

Las personas tienen 24 horas para comprar cuando llegue su turno. (Foto: Yoan Pérez/Escambray)

Más de 1 000 clientes han comprado combustible por la aplicación Ticket, desde que inició el pasado primero de junio esta nueva modalidad de venta al sector privado en los servicentros de la provincia de Sancti Spíritus.

La medida, puesta en práctica por el Gobierno Provincial, la Sucursal Cimex y la Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa (Xetid), aún está distante de satisfacer la demanda real de la población; la escasa disponibilidad de combustible y la inestabilidad tecnológica de la aplicación atentan contra la rapidez y calidad del servicio.

Sin embargo, Camilo Pérez Pérez, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno, explicó a Escambray que la venta de combustible, de la manera en que se organizó, marcha bien. “Se eliminaron las colas físicas por varios días en los servicentros y las personas tienen 24 horas para comprar cuando llegue su turno. El objetivo es favorecer el control y la distribución equitativa del combustible para todos los consumidores, ya que en el análisis que hicimos con los organismos existía un grupo de personas que se dedicaba a hacer cola sin necesidad de combustible, solamente para lucrar con ello”.

Por su parte, Miguel Miguel Romero, jefe del Grupo Comercial de Servicentros Cimex, enfatiza sobre algunas bondades de Ticket, al permitir no solo gestionar mejor las colas, sino, también, liberar más de un combustible. “Anteriormente se liberaba un solo combustible, que era la gasolina B83, y ya hoy la aplicación nos permite liberar, aunque en cantidades menores, las tres gasolinas: la especial B94, la regular B90 y la B83. Sigue siendo más afectado el diésel, que es el producto más demandado para la economía”.

Si bien la disponibilidad de gasolina es un tanto mayor que la de diésel, los cientos de clientes anotados en la lista de los diferentes servicentros del territorio no tienen seguridad de cuánto tardará en llegar su turno, situación que dispara el precio del combustible en el mercado informal y, en consecuencia, encarece los precios en la trasportación privada.

Ante tal preocupación, Miguel Romero explica que todavía no ha sido posible vender de manera diaria, porque a pesar de experimentar una ligera recuperación, los niveles de gasolina hoy son muy inferiores a los que anteriormente se recibían y que permitían mantener una estabilidad en el mercado. “Aun así, Cupet, el Gobierno y Cimex tratan de que la gasolina llegue a tiempo, en las cantidades planificadas, con las cifras acordadas por la dirección del país para poder satisfacer, en cierta medida, las necesidades tanto del sector privado como las del estatal”.

Agrega la propia fuente que se trata por todos los medios de que el cliente no pierda su turno. “Tomamos la determinación de que el ticket se adquiera de ocho de la mañana a doce de la noche ese mismo día. Cuando nos falta un cliente que no ha asistido al servicentro, alrededor de las cuatro de la tarde, por el listado que está su número, lo llamamos para que asista y no pierda su oportunidad”.

En caso de existir cualquier error, se revisa el listado y a través de la comunicación Xetid, Cimex y Gobierno se le da respuesta al cliente, puntualiza Yoan Valladares González, gerente adjunto de Cimex, quien manifiesta: “Para eso están los canales y los números de teléfono donde la población puede tramitar su inquietud y siempre se le da al cliente una respuesta de manera positiva”.

En todos los municipios de Sancti Spíritus, con excepción de La Sierpe, que debe incorporarse en los próximos días, se puede anotar en las listas para adquirir combustible a través de Ticket.

La cola virtual, aunque no marcha al ritmo deseado y necesitado, además de ser tan incierta y desesperante como la física, es hoy una alternativa que contribuye a la venta organizada y equitativa de combustible.