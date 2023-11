Atienden a pitbull abandonado en el Zoológico de Sancti Spíritus

El perro es atendido de manera provisional en una jaula de la instalación . (Foto: Curiel/Escambray)

Para Juan Ramón Cueto Martínez, médico principal del Parque Zoológico de Sancti Spíritus, la disyuntiva de asumir dentro de la instalación a un animal que no está dentro de su patrimonio, buscar otro lugar de cuidado de manera inmediata o dejar a su suerte al perro de la raza pitbull abandonado en esa instalación fue difícil.

“Al final no quedaba bien con nadie y un trabajador del centro me dijo que lo adoptaría, lo que sucede es que el animalito es muy agresivo y no ha podido encontrar los medios necesarios para llevarlo a su casa de manera rápida, pero lo hará en las próximas horas”, declaró Cueto Martínez.

La noticia había saltado a las redes como un caso de maltrato animal, por lo que Escambray se acercó al zoológico para constatar el estado en que se encuentra un animal que no suele estar en cautiverio.

La doctora Lourdes Carbonell Carbonell, jefa del Departamento de Sanidad Animal de la delegación Provincial de la Agricultura, visitó la jaula donde cuidan de manera provisional al can y asegura que está en buenas condiciones, corretea con normalidad y tiene techo, agua y comida.

No obstante, según se pudo comprobar in situ y ratificó el veterinario Cueto Martínez, las lesiones antiguas que presenta el animal no están siendo tratadas debido a la agresividad del perro.

No es un proceso habitual para el Zoológico, se trata solo de un tránsito para encontrar de manera rápida un cuidador adecuado para el animal y evitar que sufriera mientras se realizan otros trámites más dilatados para encontrar la solución.