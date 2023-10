Casi siete mil palestinos muertos tras 20 días de ataques israelíes

Al menos seis mil 955 palestinos murieron y más de 19 mil resultaron heridos en los territorios ocupados desde el inicio de la nueva agresión israelí, hace 20 días, reportó este 26 de octubre el Ministerio de Salud.

Según el último informe sanitario sobre el tema, seis mil 850 perdieron la vida en la Franja de Gaza, blanco de bombardeos diarios desde el 7 de octubre, y 105 en Cisjordania.

Denunció que el 70 por ciento de las víctimas mortales son menores de edad, ancianos y mujeres.

La cartera señaló que la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, el mayor proveedor de ayuda humanitaria en Gaza, casi agotó sus reservas de combustible y comenzó a reducir significativamente sus operaciones.

El 34 por ciento de los hospitales en ese territorio y el 65 por ciento de los centros de atención primaria de salud no funcionan, apuntó.

Más de 37 mil 4600 personas desplazadas sufren enfermedades no transmisibles, subrayó.

Cifró en 1,4 millones el número de ciudadanos desplazados, de los cuales 685 mil fueron a otros hogares, 565 mil se refugiaron en centros de la ONU y otros 101 mil en mezquitas, iglesias y lugares públicos.

Las incursiones aéreas también mataron a 73 trabajadores de la salud e hirieron a más de un centenar, además de destruir o dañar a 50 ambulancias, detalló. También se registraron 69 ataques contra instalaciones sanitarias, 12 de las cuales quedaron fuera de servicio, incluidos los hospitales Internacional Oftalmológico, Dar Al-Salam, Al-Yemen Al-Saeed, el Psiquiátrico, y el Infantil Al-Durra, indicó.

El Ministerio advirtió sobre la aguda escasez de medicamentos, equipos y expertos para atender a la gran cantidad de heridos, a lo cual se suma la disminución del combustible necesario para el funcionamiento de las plantas eléctricas.

Indicó que en la actualidad las cirugías se realizan sin anestesia y con la luz de los teléfonos móviles, mientras los pacientes son atendidos en pasillos y terrenos aledaños de los centros médicos por falta de espacio.

