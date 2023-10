Denuncian crímenes de guerra de Israel contra la población civil de Gaza (+fotos)

Esta es la prueba irrefutable de las atrocidades provocadas por la aviación israelí en la Franja de Gaza. (Fotos: Internet).

Los ataques de Israel no tienen cabida en ningún texto sagrado y “han alcanzado el nivel de una masacre”, ha planteado el mandatario de Turquía Recep Tayyip Erdogan en conversación telefónica, con el Papa Francisco, en la mañana del jueves 26 de octubre del 2023.

El Presidente turco expresó que es una “vergüenza” para la humanidad que la comunidad internacional ignore lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, en razón de lo cual llamó a todos los estados a levantar su voz contra esta tragedia humana.

Erdogan opinó que una paz duradera en la región solo será posible con la creación de un Estado palestino independiente y soberano, teniendo en cuenta las fronteras de 1967, y que tenga su capital en Jerusalén Este.





Con antelación el mandatario turco condenó los ataques aéreos de Israel contra el enclave palestino desde el pasado 7 de octubre, que han ocasionado miles de muertos y heridos, la mayor parte en la población civil. En su intervención ante el grupo parlamentario de su partido, Erdogan denunció que Israel está cometiendo crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza y eso no es legítima defensa, sino crímenes contra la humanidad.

“¡Oh!, Israel, no puedes ir a ninguna parte con esta mentalidad. Tanto si llevas a Estados Unidos contigo o a otros de Occidente, no irás a ninguna parte. Dado que Estados Unidos no garantiza que el mundo se rija con justicia y no lo desea, también perderá”, apostilló Recep Yayyip Erdogan.

Por su parte, el presidente norteamericano Joe Biden, haciendo eco de su baja moral y ninguna estima por los seres humanos que no le son cercanos, en conferencia de prensa conjunta con su homólogo australiano Anthony Albanese admitió este miércoles que los ataques israelíes contra la Franja de Gaza han provocado el fallecimiento de personas “inocentes”, pero puso en duda las cifras de muertes reportadas por las autoridades palestinas. Al parecer no se ha dignado a mirar los videos publicados por la prensa universal, que reflejan los bombardeos masivos a ciudades palestinas, muy lejos de considerarse ataques selectivos contra las fuerzas armadas de Hamás, que también ha cometido asesinatos de civiles secuestrados durante los ataques sorpresivos el 7 de octubre a Israel, cuestión que es censurable porque constituyen violaciones de los derechos humanos, aunque nada comparables con las atrocidades que comete a diario la aviación y la artillería de las Fuerzas de Defensa Israelíes en Gaza.