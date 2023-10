Ingresan a la Franja de Gaza primeros camiones cargados con ayuda

Camiones con ayuda humanitaria ingresan a la Franja de Gaza. (Foto: PL).

Camiones cargados con productos de primera necesidad comenzaron a ingresar este 21 de octubre a la Franja de Gaza, bajo intensos bombardeos y sometida a un bloqueo total por Israel desde hace 15 días.

La televisora egipcia Extra News divulgó imágenes de los vehículos que cruzaron el paso fronterizo de Rafah, que une a este país con el enclave costero, y el único no controlado por Israel.

Los vídeos mostraron a grupos de socorristas, trabajadores humanitarios y funcionarios aplaudiendo la entrada de los camiones debido a las noticias desde el otro lado sobre la dramática situación en que se encuentran 2,3 millones de palestinos.

“Oh Palestina, oh Palestina, estamos contigo”, corearon muchos de los presentes en el lugar.

Desde este lado de la frontera se observan largas filas de transportes a la espera de poder entrar al enclave.

Esto ocurre horas antes de una cumbre internacional de paz, impulsada por Egipto, para intentar detener el ciclo de enfrentamientos.

Tras el inicio de la nueva ola de violencia el 7 de octubre, Israel prohibió la entrada de alimentos, medicinas, combustibles y cortó los servicios de agua y electricidad a ese territorio.

Durante una visita ayer a Rafah, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que la llegada a Gaza de los cargamentos reunidos durante varios días representa “la diferencia entre la muerte y la vida”.

He dicho repetidamente que es necesario condenar el bárbaro ataque de Hamas, pero también he dicho que no puede ser un pretexto para un castigo colectivo del pueblo palestino, recalcó allí durante en conferencia de prensa.

Hace dos días, el gobierno egipcio anunció y un acuerdo para permitir la entrada de productos de primera necesidad a la Franja.

Un comunicado oficial detalló que el pacto se alcanzó tras una conversación entre los mandatarios egipcio, Abdel Fattah El-Sisi, y estadounidense, Joe Biden, quien visitó un día a Israel para mostrar su apoyo a la campaña bélica contra ese enclave costero.

La prensa israelí reveló que, a cambio de su respaldo a una operación militar en Gaza, Biden instó al primer ministro Benjamin Netanyahu a permitir la entrada de alimentos y medicinas al asediado territorio, debido a la ola de críticas internacionales por el cerco.

Esta semana el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, consideró inaceptables los intentos de tergiversar la posición de El Cairo sobre el estado del cruce fronterizo de Rafah, que limita con Gaza.

Nunca cerramos el sitio, pero no funciona con normalidad debido a cuatro bombardeos israelíes, apuntó.

La pasada semana, la Cancillería egipcia anunció la designación del aeropuerto de El-Arish, en la nororiental península de Sinaí, como centro de ayuda internacional para la vecina Franja.

Esa cartera llamó a la comunidad internacional a enviar a esa terminal los cargamentos de productos de primera necesidad, para ser transportados por tierra a través del cruce fronterizo de Rafah, ubicado a unas decenas de kilómetros de distancia.

Desde entonces aterrizaron allí numerosos aviones con cargas provenientes de Türkiye, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Túnez, así como de la Organización Mundial de la Salud.