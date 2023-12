Instrucción casa a casa para el pago de electricidad en Sancti Spíritus

Trabajadores explican a sus clientes las opciones que tendrán para el pago de la electricidad de no poder usar plataformas como Transfermóvil. (Foto: Empresa Eléctrica Sancti Spíritus/Facebook).

Previo a la implementación el próximo mes de enero del pago de la factura eléctrica a través de las plataformas digitales en la sucursal Parque, de la ciudad espirituana, la Empresa Eléctrica Provincial realiza diferentes acciones en eras de dar mayor accesibilidad a las personas durante ese proceso.

De acuerdo con Yadisley Durán Pérez, directora de la UEB Centro Integral de Atención al Cliente en la provincia, teniendo en cuenta que existen personas que no tienen dispositivos digitales y algunas que no saben usar las diferentes plataformas, por parte de la E.E. se ha realizado una labor casa a casa dentro de la comunidad que incluye esa área en aras de explicar in situ todo el proceso y por esa vía se les ha enseñado, incluso, a usar plataformas de pago como Transfermóvil.

De igual modo, aclaró la directiva, se han analizado de manera excepcional algunas personas, sobre todo ancianos y clientes en situación de vulnerabilidad, los cuales en un primer momento podrán pagar a través del lector-cobrador, para más adelante buscar soluciones hasta que esos casos sean los mínimos. Para ellos existen otras opciones, acotó, como el pago en efectivo en las oficinas de Correos y en las sucursales bancarias.

Para los clientes del resto de las sucursales continúan las vías del ventanillo y el lector cobrador, aunque la utilización de las diferentes plataformas digitales ya se ha extendido en Sancti Spíritus, donde más del 30 por ciento de los clientes utilizan esa vía, de modo que, de acuerdo con los resultados de esa experiencia, se incorporarán más adelante otras oficinas comerciales a la Campaña Cero Efectivo. Por el momento, aclaró Yadisley, se va a seguir entregando la factura.