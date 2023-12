Las Lunas de invierno dijeron adiós (+fotos)

Teatro Garabato amenizó el bulevar, durante las Lunas de invierno. (Fotos: AHS Sancti Spíritus/Facebook).

Las lluvias por la baja extratropical formada en el Golfo de México que mantuvo, este fin de semana, en alerta a casi toda la isla no ahogaron los deseos de hacer ni las propuestas de Lunas de invierno, evento de arte callejero convocado por la filial espirituana de la Asociación Hermanos Saíz, (AHS).

Bastó hacer algunas modificaciones de escenario y la algarabía del arte joven tuvo eco en instituciones culturales del bulevar de la urbe del Yayabo.

Lo vivieron en carne propia, quienes compartieron en la Galería de arte Oscar Fernández Morera con el proyecto teatral Polinichela, llegado desde Ciego de Ávila. Sus títeres y músicas deleitaron a menores de edad y adultos.

El proyecto avileño Polichinela no entendió de la lluvia para arrancar sonrisas y ovaciones.

Otro de los invitados a esta XVII edición: Oralitura Habana, también debió plantar bandera fuera de la calle para regalar sus dos más recientes propuestas: Show radial y Cuarto de mala música. Ambos, en inauguración y clausura, respectivamente demostraron la exquisitez de crear de la mano de la improvisación poética.

“Ojalá podamos repetir la experiencia porque nos ha encantado estar en esta tierra. Justamente, empezamos el año viniendo a un evento dedicado al punto cubano y terminamos ahora junto a la AHS, así que podemos decir que ha sido muy positivo”, reconoció Alex Díaz, líder del proyecto.

Pero, en los momentos que la lluvia dio tregua y solo parecía una lejana amenaza, el bulevar de la ciudad del Yayabo se convirtió en el mejor de los escenarios. Proyectos diversos obligaron a detener el paso apurado de los más hieráticos peatones.

“Esta XVII edición la dedicamos al cumpleaños 60 de la Biblioteca provincial Rubén Martínez Villena –explica Lil Laura Castillo, presidente aquí de la organización que agrupa a la joven vanguardia artística-. Llevamos a cabo el espacio teórico Comunidad Científica de Jóvenes Investigadores. Contamos con la participación de muchos de los proyectos del Consejo de las artes escénicas y del Consejo de Casas de cultura, de Sancti Spíritus, así como invitamos a nuestros amigos avileños, habaneros, los dúos Callejas, de Trinidad y Fábula, de Pinar del Río y artistas visuales y Dj, quienes aun no son miembros, pero hacen un interesante trabajo”.

Y si bien es cierto que en número de creadores y propuestas en nada estas Lunas… como sucede desde hace algunos años, se parecen a otras ediciones, volvieron a demostrar el compromiso del arte joven con sus públicos, quienes también confirmaron sus avideces por disfrutar de opciones culturales diversas y con calidad.

Otra vez la convención de tatuadores fue muy seguida.

“Nunca había estado en este evento –alega Alex Díaz– y me ha sorprendido positivamente encontrar a artistas que toman las calles con un gusto espectacular. Fue interesantísimo disfrutar de Teatro Parabajitos, proyecto espirituano que defiende la técnica del lambe lambe con obras de José Martí. Ver títeres en miniaturas que se animan dentro de una caja, gracias a textos dramatizados me emocionó muchísimo. Realmente, me llevo un recuerdo súper hermoso de ellos y de los otros proyectos, así como de los buenos amigos de la AHS”.

Tanto él como el resto de los espirituanos que apostaron por recorrer el bulevar con las miradas más allá de los centros comerciales y otros servicios tropezaron con diversidad de colores y estéticas artísticas.

También sucedió con quienes pasaron el umbral del céntrico Hotel Plaza, donde se muestra la exposición Ojalá y en la Casa del joven creador, los tatuadores ejecutaron su siempre seguida convención.

“La muestra es dedicada a la canción de Silvio Rodríguez, uno de los cantautores que nunca pasará de moda. Qué mejor espacio para abrirla al público que las Lunas de invierno, cuando la AHS es cobija para los artistas jóvenes y menos jóvenes”, comparte Rafael González, autor de las cinco piezas en exhibición.

Lunas de invierno apagó sus luces con la provocación del reencuentro en el diciembre de 2024. Los anhelos y aspiraciones es devolverle a Sancti Spíritus la condición de ser otra vez en los últimos días del año la capital del arte callejero al sumar a más propuestas del país y extender las presentaciones a otras zonas de la añeja urbe.