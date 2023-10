Ministro israelí ordenó bloqueo total contra la Franja de Gaza

Según los últimos reportes, más de 1 200 palestinos e israelíes murieron en las últimas 48 horas. (Foto: PL).

El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, ordenó este 9 de octubre un bloqueo total contra la Franja de Gaza, donde viven más de dos millones de palestinos, y que sufre desde el sábado un bombardeo masivo de la Fuerza Aérea.

“He ordenado un asedio completo a la Franja de Gaza. No habrá electricidad, ni comida, ni combustible, todo está cerrado. Estamos luchando contra animales y actuaremos en consecuencia”, subrayó Gallant, citado por el diario electrónico The Times of Israel.

Poco antes, el vocero de las Fuerza de Defensa de Israel (FDI), brigadier Daniel Hagari, anunció la movilización de 300 mil reservistas, en medio de preparativos para una invasión terrestre contra el enclave.

Hagari también amenazó a toda la dirección del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), tras su ataque contra el país el pasado sábado, que desencadenó las hostilidades.

“Yahya Sinwar (jefe del grupo en Gaza) es el comandante de la campaña y es hombre muerto (…) El liderazgo militar y político de Hamas, todos sus activos, son atacables y están condenados”, afirmó el portavoz.

Los medios de prensa nacionales mostraron en los últimos dos días numerosas imágenes de largas columnas de vehículos blindados, incluidos tanques y obuses autopropulsados, hacia el sur, rumbo a la frontera con el enclave costero, pese a las advertencias internacionales sobre un baño de sangre contra la población civil.

En respuesta a las amenazas, Abu Obaida, vocero de las Brigadas Al Qassam, brazo armado del Movimiento, desafió ayer a Israel y prometió que se defenderán.

El gabinete de seguridad israelí anunció la víspera la declaración oficial del “estado de guerra” contra Hamas.

El Gobierno invocó el llamado artículo 40 Aleph, por primera vez desde 1973, cuando estalló la Guerra del Yom Kippur, conocida en los países árabes como Guerra de Octubre.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, “más de 17 mil 500 familias, que suman más de 123 mil 538 personas, fueron desplazadas internamente” en el territorio por los bombardeos.

De forma paralela, las milicias palestinas lanzaron desde allí esta mañana numerosos cohetes contra ciudades israelíes, incluidas Sderot, Ashdod, Yavneh y Ascalón.

Según los últimos reportes, más de mil 200 palestinos e israelíes murieron en las últimas 48 horas.