No me considero adicta a las tecnologías (+fotos)

Para esta muchacha innovar se ha convertido en un hobby permanente. (Fotos: Vicente Brito/Escambray).

Mientras la inmensa mayoría de los jóvenes de su edad no suelta el móvil de las manos para conversar futilidades con sus amigos, descargar música, seguir las jugadas de Messi o buscar el último grito de la moda, ella tampoco se desprende de su celular y hasta casi le saca rosca, pero con fines bien diferentes y mucho más edificantes.

Melanie Viamonte Sánchez calza la flor de su juventud con apenas 16 años y en ese corto lapso no ha perdido el tiempo, sino que se ha cultivado en materias como la creación de multimedias, de aplicaciones informáticas y trabajos relacionados con la robótica, temas poco habituales para su edad y más bien propios de informáticos e ingenieros, entre otros especialistas.

“Desde pequeña yo frecuentaba el Joven Club porque mi mamá trabajaba en eso y me llamaba la atención. Durante las vacaciones me incorporaba a sus cursos. En uno nos enseñaron a utilizar la App Inventor, que es un programa para crear aplicaciones y eso me interesó mucho”, cuenta esta hermosa y desenvuelta muchacha que ahora cursa el duodécimo grado en el Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas (IPVCE) Eusebio Olivera.

Pero, incluso antes, mientras cursaba la secundaria, ya había creado la multimedia “Jugando con las formas geométricas”, para que los niños en edades tempranas aprendieran más fácil las formas geométricas, con un estilo didáctico, sin aburrimiento ni monotonía.

“Lo presenté en el evento provincial y nacional de informática para jóvenes Infoclub y lo llevamos a varias escuelas primarias donde los pioneros se emocionaron porque implicaba trabajar con móviles o tabletas y eso les llama la atención a los niños, quienes desde pequeños conocen y se interesan por las nuevas tecnologías”.

Esta muchacha multifacética —que años atrás también se dedicaba a presentar programas de radio y televisión; y resultó la alumna más integral de su graduación en la secundaria Ernesto Valdés Muñoz—, con sus trabajos durante los últimos años ha participado en varios eventos de Infoclub, de robótica y en “Las niñas y el uso de las Tics” hasta el nivel nacional.

Hace un tiempo, se sumó a una idea promovida por la Unesco y los Joven Club para crear APK en relación con la Agenda 2030, concebida con el fin de eliminar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible para esa fecha.

“Ahílogré mi primera aplicación para teléfonos Androide, se llama ‘Ahorro de energía eléctrica’. Estuvo entre las tres escogidas en el país y la presenté en Cienfuegos, La Habana y en un Infoclub. Ahorrar energía es tarea de todos. Hoy todo el mundo habla de eso, pero no todos conocen del tema. Quise hacer una aplicación donde facilitara el contenido, sin tener que investigar ni preguntar. Pero a la vez que fuera divertida. Al final incluí un juego para autoevaluarse y contribuir a ahorrar energía. Es lo mismo para los jóvenes que para la tercera edad, todos pueden utilizarla”.

La joven Melanie Viamonte no se considera dependiente de las tecnologías.

Pero su espíritu creador no se detuvo, sino que avanzó hacia la conquista de la robótica, con un trabajo titulado “Simulador de interruptor eléctrico”, guiada por su tutor el ingeniero Ariel Alejandro Suárez, quien entonces también trabajaba en Joven Club.

“El propósito era desarrollar una aplicación androide para la simulación del funcionamiento de interruptores por medio del teléfono, hacer que algunos sistemas y componentes del hogar sean inteligentes, por ejemplo, que los bombillos se pudieran encender y apagar por el celular. No llegamos a concretarlo en la práctica porque faltaban herramientas, un robot y otros elementos, pero quiero que este proyecto tenga continuidad en el futuro”.

¿Y todos estos temas tan complejos constituyen apenas un hobby para ti?

“Sí. Ahora comencé el grado 12 y quiero prepararme para las pruebas de ingreso, enfocarme en eso para luego darles seguimiento a estos trabajos, seguir conociendo, investigando y creando. Estoy todavía un poco indecisa, pero quizá estudie alguna carrera relacionada con la informática, aunque también me gustan Diseño gráfico y Medicina”.

Pero esos trabajos necesitan muchas horas delante de la pantalla, ¿consideras que has renunciado a otras preferencias típicas de la juventud para lograr estos resultados?

“Sí, es complicado, lleva tiempo, tienes que ir despacio, no puedes equivocarte porque entonces todo lo que programaste no te va a funcionar. Lleva mucha consagración, motivación y sobre todo ganas de aprender. Traía el trabajo para la casa, iba experimentando, anotaba las dudas e iba aprendiendo.

Melanie se ha cultivado en materias como la creación de multimedias, de aplicaciones informáticas y trabajos relacionados con la robótica.

“He sacrificado tiempo de mi preparación escolar, tiempo de compartir con los amigos y la familia por estar enfocada en estos objetivos, pero no me arrepiento porque no ha sido un tiempo perdido, sino bien aprovechado en adquirir conocimientos nuevos y obtener resultados.

“Actualmente, mi vida es ir al IPVCE, estudiar, dormir, ver series, ahora estoy viendo Mentes criminales. También salgo, comparto con amigos, voy a alguna fiesta, creo que logro aprovechar mi tiempo y lo complemento todo”.

¿Qué significan las nuevas tecnologías para ti: un juguete, vía de aprendizaje para la creación o una esclavitud tecnológica?

“No me considero adicta a las tecnologías, creo que soy bastante independiente de ellas. Son una vía para el aprendizaje, un poco rozando casi la esclavitud tecnológica. Las utilizo mucho en todos los ámbitos, cualquier duda que me surja puedo buscarla en Internet y aprender por ahí. Este es un camino bastante rápido al cual casi todo el mundo tiene acceso. Su empleo depende del interés de cada quien y la capacidad para entenderlas y comprenderlas. Pero si tienes motivación todo lo puedes conseguir. Son una ruta para llegar a la meta que te propongas”.