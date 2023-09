Nominada a los Latin Grammy obra de músico trinitario

Carlos Irarragorri participó como compositor y arreglista en uno de los temas del disco Tierra, songs by Cuban women, nominado en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional

Carlos asegura que el álbum nominado es una producción discográfica con una mezcla de ritmos. (Foto: Facebook)

Fue suficiente una llamada para en uno de los días libres de la gira por Holanda volver al encuentro creativo con Estrella Acosta. Escenario a escenario, ya la química entre esa hija de Cuba y Carlos Irarragorri le había dado en más de una ocasión la vuelta al mundo.

“Estaba en su casa porque tenía un padecimiento en una pierna y me dice: ‘Ven, que tengo una musa. Me gustaría que me ayudaras a elaborar una canción’. Aproveché el descanso y fui. Así nació Ay amor”, cuenta como si hubiera ocurrido ayer la cita, donde las raíces cubanas más autóctonas subieron al pentagrama.

Los primeros acordes tienen el sello de ambos. Y como puntillazo exclusivo del líder del trío Sonriendo, en un momento de los más de 7 minutos de duración de la melodía, se dejan escapar acordes guajiros típicos fusionados con el jazz.

“Compartimos música y letra. Por eso, en mi post en Facebook anuncié mi alegría tras conocer la noticia por la nominación del disco, del que forma parte ese tema en la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional de los Latin Grammy 2023. Es una producción discográfica con un aporte entre la música cubana, guajira y el jazz.

“Hasta este momento ha tenido una crítica favorable en países como Colombia y Estados Unidos. Los arreglos, en su mayoría, son del alemán Marc Bischoff y cuenta con la participación de músicos de diferentes naciones. Pero intérprete cubana, solo Estrella”.

La producción musical Tierra, songs by Cuban women cuenta con siete melodías, donde Estrella Acosta, residente desde hace años en Holanda, vuelve a enaltecer lo más arraigado de las melodías cubanas.

“Trabajo junto a ella desde hace tiempo. Tuvo mucho éxito su disco Estrella guajira, donde participé como tresero e hice algunos arreglos. La acompañé durante años por giras internacionales e incluso con ese CD, que es de música guajira, llegamos a universidades de Estados Unidos para impartir clases”.

Desde el corazón de Trinidad, Carlos Irarragorri enaltece la cultura cubana. Su música le da la vuelta al orbe gracias a ese talento que corre por muchos pentagramas nacionales e internacionales.

“Mi disco Sonriendo el mundo fue prenominado en cinco categorías a los Latin Grammy. Incluso, formo parte de su membresía. He participado en dos producciones musicales más que han estado en esa ardua competencia como intérprete y coautor, junto a la trompetista Maite Hontelé. Ya que entre tanta producción discográfica oigan algo de uno es un premio”.

En los Grammy Latinos —lauro que busca reconocer la excelencia artística y técnica de la música grabada para producciones cantadas en español, portugués o en lenguas, dialectos o expresiones idiomáticas reconocidas en Iberoamérica— se nominaron este año en la categoría donde compite Tierra…, otros hijos de Cuba: el Septeto santiaguero con Y sigo pa’lante, los muchachos de la Orquesta Faílde con Danzoneando (en vivo desde Matanzas), Omara Portuondo con Vida y el Septeto Acarey con En tiempo de Son… Homenaje a las Canciones de Jorge Luis Piloto.

Igualmente, integran la lista de cubanos en otras categorías: Camila Cabello, Pablo Milanés, Renecito Avich, The Cuban Swing Express, Chucho Valdés, Yadam González, Juan Mario Aracil y Plena 79, esta última una agrupación salsera con miembros de esta nación, España, Venezuela, Colombia y Puerto Rico, y en la que colabora Alain Pérez.

La lista la cierra la nominación del documental Fanm Zetwal, Una historia de vida y milagros, de la agrupación músico-danzaria Fanm Zetwal (Mujeres Estrellas); la unidad artística del proyecto sociocultural Yambambó, de la comunidad de Tuero, en Ciego de Ávila y, como nota discordante, como ya ha alertado este medio de prensa cubano, volverá a la alfombra roja Yotuel Romero, en esta ocasión por Patria y Vida: The Power Of Music, el material audiovisual sobre el consumo de la canción.

Los organizadores de la cita, que tendrá como escenario el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, anunciaron que el trompetista cubano Arturo Sandoval recibirá, junto a otros artistas, el Premio Latin Grammy a la Excelencia Musical 2023.