OMS: El hospital Al Shifa necesita evacuación urgente para salvar vidas

El hospital Al Shifa en la Franja de Gaza ya no puede funcionar y todos los pacientes deben ser evacuados de manera urgente, afirmó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, después de que su organismo llevara a cabo una misión de evaluación en ese centro médico.

“El equipo vio un hospital que ya no puede funcionar: sin agua, sin comida, sin electricidad, sin combustible, con los suministros médicos agotados”, indicó el responsable del ente internacional en su página de la red social X (antes Twitter).

La OMS precisó ayer que en el hospital Al Shifa permanecían 25 trabajadores sanitarios y 291 pacientes, entre ellos 32 bebés en estado extremadamente crítico. En los últimos dos o tres días “se han producido varias muertes de pacientes debido al cierre de los servicios médicos”, recalcó. Además, el organismo subrayó que «en las próximas 24-72 horas se organizarán misiones adicionales” para transportar a pacientes de Al Shifa al sur de la Franja de Gaza

Este domingo, Adhanom Ghebreyesus dio a conocer en su perfil de X que la OMS ha liderado una segunda misión al hospital Al-Shifa en Gaza, en condiciones de seguridad extremadamente intensas y de alto riesgo.

Fueron evacuados 31 bebés muy enfermos, junto con 6 trabajadores sanitarios y 10 familiares del personal. Para el traslado se utilizaron 6 ambulancias de la Media Luna Roja Palestina. Los bebés fueron trasladados al Hospital de Maternidad Al-Helal Al-Emairati, donde reciben atención urgente en la unidad de cuidados intensivos neonatales, informó.

Agregó que se están planificando nuevas misiones para transportar urgentemente a los pacientes restantes y al personal sanitario fuera del hospital Al-Shifa, en espera de que las partes en el conflicto garanticen un paso seguro.

