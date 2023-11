Por el alimento del pueblo hay que madrugar todos los días

La alimentación de la población en el centro del debate. (Fotos: Curiel/Escambray)

La segunda Conferencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca en la provincia de Sancti Spíritus, efectuada en la mañana de este jueves en el teatro de la empresa Acopio y Beneficio del Tabaco, en la cabecera espirituana, centró sus debates en los retos que el contexto cubano actual impone al sostén de los productos que demanda la población para su alimentación.

La mayoría de las intervenciones de los delegados e invitados giraron en torno al papel del sindicato y su vínculo con la administración para garantizar las producciones en medio de las carencias de materias primas, piezas y portadores energéticos que sufren las empresas.

“No podemos dejar de producir porque eso trae varios problemas. Si no buscamos soluciones el pueblo no tiene alimentación y nuestros trabajadores no tienen ingresos. Hay que hacerlo con creatividad para mantener ofertas en medio de las limitaciones que tenemos. Hay que pensar también en cómo nos recuperamos y crecemos”, manifestó Magloyre Ávila, miembro del Buró Sindical de la Empresa Pesquera Industrial Sancti Spíritus.

Magloyre Ávila, miembro del Buró Sindical de la Empresa Pesquera Industrial Sancti Spíritus.

Consenso del plenario fue la necesidad de implementar de manera ágil y creativa las facultades recién dadas a la empresa estatal socialista para decidir sobre el uso de los recursos materiales y financieros en función de recuperar de manera rápida las producciones que se ponen en disposición del pueblo.

Para Serguey Vega, secretario general de la Sección Sindical de la UBB Bebidas y Hielo, “Hay que innovar; hay que resolver los problemas del pago a los innovadores y el manejo de las cuentas que existen para eso, estimular a los trabajadores que aportan soluciones, atender a cada persona, uno por uno. Lo que hemos alcanzado hasta ahora depende de eso, porque no hay trabajador desestimulado que rinda”.

Serguey Vega, secretario general de la Sección Sindical de la UBB Bebidas y Hielo expuso sus experiencias en el trabajo sindical.

Los asistentes al plenario, en representación de sus colectivos, se refirieron también a la necesidad de que la organización obrera se parezca más a las necesidades de sus miembros, se interese por exigir a las administraciones el reconocimiento de los trabajadores, el funcionamiento de la emulación y garantice la seguridad y salud en el trabajo.

Es menester que la Sección Sindical funcionen de manera efectiva; logren la sindicalización de todos los trabajadores, con hincapié en el sector no estatal donde es bajo aún el porciento de afiliación en la provincia.

En la Conferencia estuvieron presentes Ekaterina Gowen Díckinson, miembro del Comité Central del PCC y secretaria general de la CTC en la provincia; Duniesky Pérez Pérez y Leodanys Espinosa Morera, funcionarios del Comité Provincial del PCC; Yanelys Ramírez Pérez, miembro del Secretariado Nacional de este Sindicato; Niurquis Oria, miembro del Secretariado Provincial de la CTC y Ana Rosa Pajón Díaz, secretaria general de esta organización obrera en la provincia.

Al término del encuentro, los delegados eligieron el nuevo Secretariado Provincial del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca, donde fue ratificada la compañera Pajón Díaz y eligieron los delegados a la Conferencia Nacional a desarrollarse en fecha próxima en La Habana.