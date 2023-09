Yoel Lazo Carbó: Un creador de comunicaciones (+fotos)

Yoel Lazo (izquierda), junto a unos de sus compañeros, buscan soluciones para el equipamiento en Etecsa. (Fotos: Oscar Alfonso/Escambray).

Yoel Lazo Carbó muchas veces puede pasar desapercibido porque le gusta la discreción. Sin embargo, su naturaleza inquieta siempre lo compulsa a investigar e intentar resolver cuanto problema aparezca en su camino. Este ingeniero, altamente calificado en materia de telecomunicaciones, es sin lugar a dudas un creador innato.

Recientemente obtuvo el Sello 8 de Octubre, máxima distinción que otorga la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) después de presentar múltiples soluciones y haber obtenido la condición de Destacado y Relevante en varios fórums, además de resultar Trabajador Destacado durante dos ocasiones en la División territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) en Sancti Spíritus, donde se desempeña desde hace ocho años.

“Siempre he sido una persona bastante sencilla, nunca he hecho una innovación por participar en un fórum, no es mi estilo, pero me gusta resolver problemas. Si las personas ven en mí un potencial y me piden ayuda para algo, trabajo en función de eso. No hago nada para sobresalir ni para competir. Estoy ahí detrás de la computadora o en mi rinconcito de trabajo porque me gusta, no para recibir galardones”, confiesa.

Yoel Lazo Carbó, prestigioso innovador espirituano.

Desde 1999 usted ingresó a la ANIR, ¿por qué persiste hasta hoy en su vocación como innovador?

“Creo que eso es algo innato de la persona, desde que me gradué siempre me sentí inclinado a investigar, cuando llegaba a un centro de trabajo nuevo veía los problemas que existían y buscaba la forma de darles solución de la mejor manera. La mayoría de mis innovaciones estuvieron enfocadas hacia la creación de software, aplicaciones que resolvieran las necesidades de cada empresa.

“Cuando comencé en Etecsa se fueron diversificando las ponencias, tuvimos que hacer adaptaciones a equipos un poco obsoletos que ya no tenían repuesto, por ejemplo, tarjetas que se averiaban, necesitaban sustituirlas y no había cómo hacerlo porque la tecnología no existía ya en el mundo. Teníamos que buscar la manera de adaptar los equipos más modernos que entraban por inversiones a esos otros equipos más longevos para lograr que todo funcionara”.

Con sus orígenes en Manaca Iznaga, se graduó de Ingeniero en Telecomunicaciones en la Universidad Central y laboró durante varios años en la corporación Cimex de Trinidad hasta que se mudó para Sancti Spíritus, donde se mantuvo por algún tiempo en esa propia entidad.

Después incursionó en el trabajo por cuenta propia hasta el 2015, cuando “retorné a lo mío que eran las comunicaciones en Etecsa”, primero como especialista hasta hace casi dos años cuando comenzó a dirigir la Unidad de Control y Acceso del Departamento de Operaciones: de cara al cliente, responsable de los equipos de acceso como centrales de voz, transmisión de datos, conectividad empresarial, sitios wifi, etcétera.

¿Cuáles considera los principales aportes que ha realizado como anirista?

“Muchos de mis trabajos incluyen la participación de otros autores, de distintas áreas, porque aquí todo se interrelaciona. Un trabajo importante que hicimos fue un software para los equipos con los que les damos conectividad a las empresas por fibra óptica. Son unos 280 equipos de estos en la provincia, Etecsa no ha podido comprarles las licencias o el permiso para poder incluirlos en los sistemas de gestión que ya tiene comprados.

“Desde el 2019 ese era un problema que había aquí y me di a la tarea de hacer una especie de gestión remota que logró resolver esta situación. Esos equipos hoy están controlados, automáticamente nosotros gestionamos todas sus fallas, sus problemas, lo cual nos permite poder planificar en tiempo mantenimientos correctivos que eviten afectaciones a los clientes.

“Esta innovación aportó estabilidad y calidad en el servicio. Lo mío es garantizar que los equipos estén en óptimo estado, evitar afectaciones al servicio que al final tributan en gastos para la empresa. Nosotros hicimos una adaptación del software moderno a ese software obsoleto y logramos monitorear desde aquí a esos sitios que estaban sin alarma. Eso es una garantía para saber que están funcionando sin problemas”.

Otro de sus aportes consistió en una aplicación para revisar y reorganizar las tarjetas, la técnica y los recursos disponibles en función de comercializar nuevos servicios, con el fin de aprovechar los equipos con capacidades libres que no se estaban explotando, los cuales se trasladaron hacia otros sitios donde había demanda.

“Todo ese reajuste permitió ofertar nuevas prestaciones que se comercializaron y tributaron a un incremento de los ingresos de la empresa. Además, significaron nuevos servicios que se ofertaron a los clientes de telefonía fija y transmisión de datos, ya sea con Nauta Hogar en las viviendas o para conectividad empresarial”.

El Departamento de Operaciones es el más estresante, dando respuesta a solicitudes, a interrupciones que se presentan a diario, comenta Yoel.

A pesar de todo el trabajo que ustedes realizan, no pocas veces los servicios de Etecsa resultan cuestionados, por ejemplo, por la lentitud de la conexión, ¿de qué forma podría contribuir a revertir esa realidad como innovador?

“El tema principal que nos limita en Etecsa son las inversiones. La técnica de la telefonía, lo mismo la fija que las radiobases, los sitios wifi, etcétera, son técnicas que se van modernizando vertiginosamente y los proveedores que antes te vendían un equipamiento ya sencillamente declaran esa tecnología obsoleta y tienes que comprar otro nuevo si quieres seguir creciendo.

“Cuba es un país pobre, no puede estar a la altura de otros que son económicamente más fuertes. Tendemos a compararnos y creo realmente aquí se hace un gran esfuerzo para potenciar la comunicación, lo que pasa es que no podemos hacerlo con la calidad que todos quisiéramos.

“Hoy tenemos muchos equipos de acceso, de cara al cliente, hemos logrado satisfacer a una gran parte de la población con teléfonos, el Nauta Hogar; sin embargo, el gran problema que presentamos es la transmisión. Todos esos equipos de los clientes para llegar a Internet y a un servidor internacional necesitan en primer lugar equipos potentes de transmisión aquí en el país, que acumulen toda esa información de tantos usuarios al mismo tiempo convergiendo por una red de cableado que también es insuficiente. Y después chocamos con el tema de la salida internacional, que igualmente es costosa y lenta.

“O sea, que el problema es económico y la única manera de resolverlo se llama inversiones. Los aniristas podemos ayudar puntualmente, pero esta empresa lo que necesita hoy son recursos, dinero para invertir”.

Sin embargo, la mayoría de los clientes no saben eso y ustedes pagan los platos rotos.

“Puede ser, pero básicamente el problema que tiene hoy el país es la transmisión, los cables submarinos instalados con salida internacional, necesitamos más ancho de banda. También en el país necesitamos potenciar más los equipos que tenemos para la transmisión porque aquí igual se congestiona.

“Qué es lo que puede faltar en lo mío, en la parte del acceso, nuevas capacidades para que haya más casas con teléfono, más personas que puedan contratar Nauta Hogar. Pero con lo que hay hoy los equipos de acceso trabajan bien porque vienen preparados para eso. El problema es la transmisión, sobre todo en las horas pico, cuando todos convergen.

“Los navegadores internacionales trabajan por tiempo y entonces se produce esa ralentización en el servicio. El país no tiene cómo resolverlo, la única manera sería mucha inversión y todo eso es muy costoso, tendrá que ser a largo plazo.

“El trabajo en Etecsa te consume mucho tiempo, las personas se quejan de nosotros y no tienen idea de que uno está un 31 de diciembre trepado en una azotea instalando una radiobase; o un domingo, cuando todos están en casa, tienes que irte para un municipio a resolver una interrupción y que los clientes se afecten lo menos posible. El Departamento de Operaciones es el más estresante, dando respuesta a solicitudes, a interrupciones que se presentan a diario.

“Los equipos han sufrido mucho con los apagones, algunos son viejos, no fueron concebidos para apagarse y se han averiado. Uno tiene que volverse un mago y buscar soluciones para ver cómo puedes resolverlo todo”.

¿Qué significa para usted aparecer entre los innovadores más destacados de la provincia durante varios años y este 2023 obtener el Sello 8 de Octubre, apenas otorgado a una decena de personas en la provincia?

“Nunca trabajo esperando un reconocimiento, pero evidentemente cuando alguien te valora y de alguna manera galardona tu esfuerzo, te reconoce, pues evidentemente uno se siente bien, se agradece y te estimula. Aunque desparezcan la ANIR y el fórum yo voy a seguir haciendo lo mismo porque es lo que he hecho siempre, es lo que me gusta hacer, buscar soluciones. Si tengo un rato libre no puedo andar por los pasillos, me pongo a inventar”.

Aunque no domina completamente el impacto económico de sus trabajos porque redactar documentos y hacer cálculos le resulta bastante tedioso, sus aportes saltan a la vista, por ejemplo, si Etecsa hubiera tenido que pagar la licencia por todos los equipos que él gestiona con su software desde el 2019 le hubiera costado más de un millón de pesos.

“Mi trabajo actual con este cargo me golpea un poco para la innovación porque estoy asumiendo una jefatura y eso me resta muchísimo tiempo, pero siempre busco un hueco y hago cositas. Mientras siga mentalmente estable creo que voy a estar asumiendo estos roles como innovador. Y fuera de Etecsa tengo a mi familia, mi esposa, mi niña que terminó el décimo grado en el IPVCE. Soy una persona normal, siempre vinculado a las comunicaciones”.