El abogado de derecha José Raúl Mulino fue proclamado presidente electo de Panamá. (Foto: PL).

El abogado de derecha José Raúl Mulino fue proclamado presidente electo de Panamá con un 34 por ciento de votos, a nueve puntos de su inmediato seguidor. «Me complace en nombre del Tribunal Electoral (TE) comunicarle que (…) es usted en este momento de forma extraoficial el ganador a la presidencia de la República» de Panamá, dijo el magistrado Alfredo Juncá.

Mulino, encabezó la elección con más del 34.06 por ciento de los votos. Aparecía a la cabeza de las pocas encuestas difundidas antes de las votaciones, y fue designado a última hora por el TE como candidato presidencial de la alianza de los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, en sustitución del expresidente Ricardo Martinelli, quien quedó inhabilitado por una condena a más de diez años de prisión por blanqueo de capitales.

En el segundo lugar quedó Ricardo Lombana, el candidato del Movimiento Otro Camino (Moca), con el 24,5 por ciento de los votos; y, en el tercer lugar, el expresidente Martín Torrijos (2004-2009), al frente del Partido Popular (PP), con el 15,8 por ciento.

La elección se celebró en momentos en que Panamá sufre los embates de una arraigada corrupción, de una sequía que redujo el tránsito de buques por el canal, principal motor impulsor de su economía, y una ola de migrantes que atraviesa por la selva del Darién con rumbo a Estados Unidos.

«Un abrazo Ricardo (Martinelli) hasta allá donde estás. Como dije se acabó la persecución política en este país, el país está harto de las peleas politiqueras que no nos han conducido a nada bueno, no me considero enemigo de nadie, y espero que nadie me considere su enemigo», subrayó.

En una jornada en la que estaban convocados unos 3 millones de panameños, hubo una participación de más 75 por ciento, y se eligieron también al vicepresidente, 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 71 diputados a la Asamblea Nacional (AN), 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, para el período constitucional del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.

Mulino

El 5 de marzo pasado, Mulino se convirtió oficialmente en el candidato presidencial del partido Realizando Metas (RM) después de que el Tribunal Electoral (TE) inhabilitara a Martinelli como aspirante al Ejecutivo tras ser sentenciado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales.

El TE resolvió que en la papeleta de votación, en la casilla de los partidos Realizando Metas y el partido Alianza, debía aparecer Mulino para reemplazar a Martinelli, al ser su candidato a vicepresidente, algo que, aunque fue impugnado ante la Corte Suprema de Justicia.

El presidente electo, se licenció en Derecho y Ciencias Políticas (1982) en la Universidad Santa María La Antigua (USMA) y cursó en 1983 una maestría en Derecho Marítimo por la estadounidense Tulane University (Nueva Orleans).

Desde 1988 ejerció la abogacía como socio fundador del bufete Fábrega, Molino y Mulino, del que se desvinculó en 2015.

En julio de 2009, Martinelli lo nombró como ministro de Gobierno (Interior) y Justicia, pero en abril de 2010 pasó a ser ministro de Seguridad Pública, teniendo una debatida gestión en julio de 2010 por las protestas de trabajadores bananeros en la región de Bocas del Toro (Caribe), con un saldo de dos muertos, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos.

Al inicio de la Administración de Juan Carlos Varela (2014-2019) fue acusado de corrupción con relación a la empresa italiana Finmeccanica por recibir supuestamente comisiones por la compra de 19 radares, caso por el que fue encarcelado de manera preventiva durante siete meses hasta abril de 2016. Esta causa fue anulada en agosto de 2017.

Antes de conocer su triunfo electoral, el flamante jefe de Estado aseguró que retomaría los “buenos tiempos” de la administración de Martinelli, a quien visitó este domingo en la Embajada de Nicaragua en Panamá, donde se encuentra asilado. Mulino ha expresado públicamente que “ayudaría” a Martinelli “como corresponde de acuerdo a la ley”, después de que el actual gobierno le negara un salvoconducto para viajar a Managua.