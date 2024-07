Ascienden a oficiales de las FAR en Sancti Spíritus (+fotos)

Familiares de los ascendidos colocaron las charreteras con los nuevos grados a los oficiales de las FAR. (Fotos: Vicente Brito/Escambray).

En el teatro de la Universidad José Martí, tuvo lugar, en la mañana de este 24 de julio, el acto de ascenso y condecoraciones de la Región Militar Sancti Spíritus, con motivo del aniversario 71 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en el contexto del amplio programa de actividades que por estos días tienen lugar en esta provincia central de Cuba a pocas horas de celebrarse en la tierra del Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, el Acto Central Nacional por el Día de la Rebeldía Nacional, en justo reconocimiento a los resultados positivos en diferentes sectores económicos y sociales con el pueblo espirituano como protagonista, que asume el compromiso de continuar los avances hacia resultados superiores en todas las esferas de la vida.

Los jefes del Ejército Central y de la Región Militar Sancti Spíritus realizaron los ascensos.

El Jefe del Ejército Central, general de división Ricardo Rígel Tejeda y el Jefe de la Región Militar Sancti Spíritus, general de brigada Alexander Rivero Díaz, tuvieron a cargo los ascensos a los grados desde teniente hasta teniente coronel, a un numeroso grupo de oficiales.

Seguidamente el coronel de la reserva y presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) Gilberto Campbel Mirabales, entregó la Medalla Servicio Ejemplar que otorga el Consejo de Estado por los resultados alcanzados en su trayectoria en el servicio militar activo como oficial y como justo reconocimiento al tiempo de servicio prestado, a los tenientes coroneles pensionados de la reserva Ana Raquel Castillo Felipe y Eliecer Castañeda Alonso.

El coronel Ernesto Jiménez Fábrega, jefe de la Sección Política de la Región Militar Sancti Spíritus, tuvo a cargo las conclusiones del acto.

El teniente coronel Sandy León Solís, en nombre de los oficiales ascendidos y condecorados, expresó: “Al adentrarnos en la vida de un oficial de las FAR, no existe otra imagen que no sea la de abnegación, sacrificio, sentido del deber y el amor a la Patria. Y así tiene que ser, porque no somos otra cosa que el legado de nuestros mambises, de la Generación del Centenario, de nuestro General de Ejército Raúl Castro Ruz y el líder histórico de la Revolución cubana el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”.

Seguidamente, el coronel Ernesto Jiménez Fábrega, jefe de la Sección Política de la Región Militar Sancti Spíritus y Abran Sánchez González, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia, respectivamente, entregaron el carné a nuevos militantes del Partido y de la UJC.

El coronel de la reserva Gilberto Campbel Mirabales, condecoró con la Medalla por el Servicio Ejemplar a los tenientes coroneles de la reserva Ana Raquel Castillo Felipe y Eliecer Castañeda Alonso.

En las conclusiones el Jefe de la Sección Política de la Región Militar Sancti Spíritus, dio lectura a la felicitación del Jefe del Mando Central de las FAR por el Día de la Rebeldía Nacional: “Reciban la felicitación de la Jefatura y Sección Política del Ejército Central con la convicción de que sabrán estar a la altura del momento histórico que hoy vivimos”, y añadió: “Hagamos nuestros los versos del poeta cuando nos exigió que “… los que mueren por la vida, no pueden llamarse muertos y a partir de ese momento es imposible olvidarlos…”.

Finalmente el Jefe del Mando Central de las FAR en su misiva expresó: “En lo que resta del año nos quedan muchas tareas en las cuales continuar trabajando, dígase la disposición combativa y el servicio de guardia, la preparación de la base material de estudio mayor y menor para el inicio del segundo semestre, el trabajo en las condiciones de vida y de trabajo del personal, el acondicionamiento del teatro de operaciones militares, la disminución de los índices que afectan la disciplina militar, el restablecimiento de la técnica de servicio y la tarea más importante que nos ocupa, la producción sostenida de alimentos…”.

El primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia, Abran Sánchez González entrega el carné a nuevos militantes de la organización política juvenil.

El acto, que estuvo presidido por otros altos oficiales de las FAR y dirigentes de organizaciones políticas y sociales de la provincia, contó con la presencia también de familiares y miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.