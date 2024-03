Camino de Macaguabo en lista de espera

Cartas de los lectores, el principal enlace de Escambray con los públicos en los 45 años del medio espirituano, regresa esta semana con la comunicación de Damaris Bernal Bernal.

Aunque ahora reside en la cabecera provincial, la remitente traslada su inquietud —vía correo digital— acerca del vial que enlaza a Sancti Spíritus con el asentamiento rural de Macaguabo, un camino que, para decirlo en buen cubano, después que conoció el asfalto en 1986, a raíz de construirse en la zona la Planta Potabilizadora que abastece la ciudad, más nunca ha tenido quinces.

Damaris escribe que allí están sus raíces y le queda parte de la familia, a la vez que enfatiza en el mal estado de la carretera que hace años no se arregla. “En 1997, creo que fue que le cogieron unos parches cuando se celebró el Día del Constructor en la Planta Potabilizadora, de ahí para acá, nada más. Le he escrito varias veces al Gobierno municipal y nunca me responden”, expone.

Escambray sale en busca de respuesta y llega hasta Jaile Rabelo Orellana, intendente del Gobierno en el municipio de Sancti Spíritus.

“Objetivamente, no tenemos ahora la posibilidad de intervenir en el camino de Macaguabo, aunque para nosotros es una prioridad, en primer lugar, por la población que habita en la zona, la política de ruralidad que tenemos que implementar desde el Gobierno, los aportes de leche y otros alimentos, y por estar allí una instalación como la Planta Potabilizadora; pero no sería correcto prometer un arreglo que hoy no podemos realizar”, declaró Rabelo Orellana.

Junto a su inquietud, la remitente pide al órgano de prensa una publicación sobre la carretera de Macaguabo. Pie forzado para, más allá de la explicación, volver al Intendente porque no se trata de que al citado vial le llegará su turno por un escalafón; mucho menos de pactar a primera vista con la aludida falta de combustible; aunque, en este caso específico, esa causa no es una simple excusa.

“De existir una posibilidad inmediata de combustible para arreglar viales rurales, en las comunidades aprobadas para el año por el Gobierno tenemos otras carreteras que se nos quedaron del 2023, como los caminos de Pueblo Seco y El Bejuco que unen a Sancti Spíritus con La Sierpe, por El Majá”, manifestó Jaile.

Vías en mal estado como la de Macaguabo hay muchas, aclaró el Intendente, a la vez que puntualizó sobre el panorama de la vialidad rural del municipio cabecera.

“En el 2023 trabajamos en el de San Pablo, muy afectado; también en el tramo de Pojabo a El Caney, ambos en Banao; recientemente terminamos la reparación del segmento de El Salado a Tunas de Zaza, el más deteriorado que tenía ese vial; lo que más limita el arreglo de los caminos es el combustible”, subrayó.

“El año pasado realizamos acciones de bacheo en la carretera de Macaguabo de conjunto con las entidades y bases productivas enclavadas en la zona, eso lo continuaremos este año; pero no es la reparación que lleva ese camino, hay tramos que necesitan una mayor intervención y trabajos en las cunetas; sigue incluido entre los viales rurales en mal estado que tiene el municipio, una preocupación sin posibilidades inmediatas de solución”, apuntó finalmente.