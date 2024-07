Futuro incierto para el Partido Demócrata, pese al apoyo de Biden a Harris (+fotos)

La noticia sobre la baja de Joe Biden de la carrera presidencial fue un desenlace esperado luego de tantas críticas públicas y de presiones partidarias, quienes veían que sostenerlo como candidato iba a arrastrar a una dura derrota contra los republicanos en todos los ámbitos de la política de Estados Unidos.

Sin embargo, la ausencia de un ‘plan b’ listo para ser ejecutado generó incertidumbre en el futuro del bloque. Ahora la Convención Nacional Demócrata que iniciará el 19 de agosto próximo en Chicago se prevé como una instancia decisiva para designar al nuevo nombre que buscará retener la Casa Blanca en las elecciones de noviembre.

“Es un honor para mí contar con el respaldo del presidente y mi intención es ganar esta nominación”, fue la reacción de Kamala Harris en su cuenta de X ante el respaldo de Biden para que sea la candidata.

I will do everything in my power to unite the Democratic Party—and unite our nation—to defeat Donald Trump and his extreme Project 2025 agenda. If you’re with me, add a donation right now.https://t.co/xpPDkCRhoZ