Genocidio de Israel en Gaza: Más de 32 500 palestinos muertos y cerca de 75 000 heridos

El número de muertos en la guerra en la Franja de Gaza, que se encamina a los seis meses, alcanzó este jueves los 32 552 fallecidos y los 74 980 heridos desde el pasado 7 de octubre, mientras más de un millón de personas siguen afrontando una escasez extrema de alimentos.

«La ocupación israelí cometió 6 masacres contra familias en la Franja de Gaza, que causaron 62 muertes y 91 heridos en hospitales durante las últimas 24 horas», informó este jueves el Ministerio de Sanidad gazatí bajo el Gobierno de Hamás.

Además, según la ONU, más de 1,1 millones de personas en Gaza siguen padeciendo un nivel extremo de inseguridad alimentaria, pese al cual «los impedimentos de acceso (de ayuda humanitaria) persisten y el tiempo se acaba».

«No hay otra alternativa que la entrega de ayuda a gran escala por tierra a fin de logar suficiente ayuda para salvar vidas, especialmente en el norte», afirmó la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, en su perfil de X.

Desde octubre, al menos 27 niños han muerto por desnutrición agua y deshidratación severa, entre los más de 14 000 niños que han perdido la vida en esta guerra, según cifras de Sanidad en Gaza, que en guerras anteriores de mucha menor intensidad mantuvo un recuento certero de víctimas.

«Como parte del personal de la UCI del hospital Kamal Adwan (en el norte del Gaza), notamos claramente la afluencia de recién nacidos que sufren desnutrición aguda y deshidratación severa avanzada», dijo un médico de este centro al medio cataría Al Jazira.

Además, el Ejército israelí confirmó este jueves que la toma militar del hospital Shifa, en la norteña ciudad de Gaza, continúa por undécimo día consecutivo, tiempo en el que dicen haber matado a cerca de 200 milicianos, mientras un grupo humanitario le acusa de ejecuciones extrajudiciales de niños.

«Aproximadamente 200 terroristas han sido eliminados en la zona del hospital desde el inicio de la actividad», detalló el ejército, que también mantiene sus ataques en el área de Al Amal, base de otro de los hospitales más importantes de Jan Yunis (sur) ahora inoperativo.

Según un comunicado castrense, milicianos atacaron a las tropas israelíes «desde dentro y fuera del edificio de urgencias del hospital Shifa», mientras que civiles, pacientes y equipos médicos fueron evacuados a otras instalaciones.

Este miércoles, la ONG Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, denunció que en la última semana se ha producido la ejecución de trece niños -de entre 4 y 16 años- por fuego directo israelí contra el complejo médico Shifa y sus alrededores, en lo que dicen constituye «un crimen de guerra».

«Desde hace más de una semana el ejército israelí ha estado llevando a cabo operaciones militares sistemáticas y horripilantes dentro y alrededor» del hospital, dijo la organización en un comunicado. «Estos crímenes incluyen ejecuciones extrajudiciales y asesinatos deliberados de civiles palestinos».

Por su parte, la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, autora de un informe en el que presenta evidencias de genocidio en Gaza, aseguró este miércoles que los abusos cometidos por Israel en la Franja trascienden los crímenes de guerra o contra la humanidad, ya que hay «un claro objetivo de erradicar a un pueblo entero».

«La monstruosidad que se está desplegando va acompañada de una narrativa antipalestina, deshumanizadora, que emana de los más altos estamentos de la sociedad israelí, incluidos altos cargos», aseguró un día después de presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El pasado 25 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó, por primera vez, una resolución en la que se pedía inequívocamente un alto al fuego inmediato en Gaza durante el mes de Ramadán (que termina el 9 de abril) seguido «de un alto el fuego duradero», pero no está siendo implementado.

