La magia de crear juntas (+fotos)

Junto a su madre, también artesana y que fue su primera maestra (Fotos: Osmani Medina)

Tenía apenas seis años cuando Linet Medina Reina tomó un lienzo en sus manos y le dijo a su madre que quería ser artesana. Fue casi una revelación que ha marcado sus pasos por este universo de talento y creación que se vive en Trinidad.

Hoy, con 16 años, disfruta su primera exposición personal, La magia de crear juntas, en compañía de su mamá Santa Reina, que muestra al público el recorrido creativo de la joven y la calidad y diversidad de técnicas en las que incursiona.

Los bordados de randa, los tejidos a crochet, el miñardí, el solecito, la barahúnda y el bolillo que se exponen en la galería Benito Ortiz, de la tercera villa de Cuba, deslumbran por el dominio y el preciosismo en cada puntada.

Y aunque su mamá es, sin dudas, la primera inspiración para esta muchacha con un don especial en las manualidades, no fue la única. Ella agradece a otros maestros como Magalis Ramírez, Mery Viciedo, Obdulia González y Adrián Carmona, quienes han perfeccionado sus habilidades en las labores del hilo y de la aguja, desde que bien pequeña se incorporó a los cursos de verano impartidos en la villa.

Compañeros de aula y artesanos de la villa asistieron a la inauguración de la muestra La magia de crear juntas.

Joyas de una heredad que perdura son esos tejidos y bordados confeccionados por esta muchacha con una madurez que sobrepasa sus años.

“Me gusta mucho el encaje de bolillo. Me lo enseñó Mery; es una técnica que se ha olvidado un poco y me he propuesto retomarla para que no se pierda en el pasado, sino que se quede en el presente y continúe en el futuro”.

Y fue precisamente uno de sus bellos pañuelos el que se alzó con el Gran Premio en la segunda edición del Festival Teresa Toscano en enero pasado. Otros reconocimientos enriquecen el currículo de la jovencon otros sueños, además, por cumplir. El de graduarse de licenciada en Lenguas Extranjeras es uno de ellos.

Por esa razón comparte su tiempo entre las exigencias de los estudios preuniversitarios, los de idioma y la práctica permanente de la artesanía, su gran pasión.