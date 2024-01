La voz de oro de Ivette Echemendía Cepeda

Ivette sueña con ejercer como profesional egresada de la Licenciatura en Pedagogía-Psicología y llevar al unísono su carrera musical. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

Apenas rebasaba un metro del suelo y ya de forma espontánea ponía de pie al Teatro Principal. Sucedía igual en el resto de los escenarios, donde Ivette Echemendía Cepeda conquistaba con una voz que superaba su pequeña estatura.

“Tenía siete años cuando fui a la Casa de Cultura Osvaldo Mursulí, de la ciudad de Sancti Spíritus, y le pedí a la instructora Flor que me permitiera formar parte del grupo que se armaba ahí. Y ella me recomendó buscar la compañía Haciendo futuro, del profesor Pedro Jorge, porque además de aprender la iba a pasar muy bien y conocería de otras manifestaciones del arte”.

Espectáculo a espectáculo cumplió, entre melodías, obras teatrales y danzas, sus 14 años. Cada presentación fue un goce. Al concluir las ovaciones le arrancaban más que la sonrisa a flor de labios que regala con naturalidad.

“Los nervios siempre están. Cada vez que me paro frente a los públicos significa una experiencia nueva. Dedicarse por entero a ellos es maravilloso. Sus alegrías y ovaciones logran sacarme fuera los nervios”.

Con la guía de los instructores y de quienes se han acercado con consejos, Ivette ha adquirido conocimientos sobre la técnica vocal. Así ha logrado suavizar los sonidos agudos.

“En el caso de las canciones que interpreto, siempre las he elegido porque me gusta defender las baladas, la música cubana… Pero, aunque no tengo una formación profesional en el mundo artístico sí pido ayuda y escucho a quienes llegan, porque siempre hay que aprender”.

De casta no le viene el don por la música, aunque dicen que un tatarabuelo anduvo por las calles espirituanas, guitarra en mano y voz en cuello. Mas, luego nadie siguió la tradición hasta que en casa la niña solo jugaba a ser artista.

“Cuando termino la secundaria básica, opto por continuar estudios en el preuniversitario. Ahí conozco la posibilidad del Colegio universitario y es cuando solicito la carrera de Pedagogía-Psicología. He sido muy feliz ahí. Forma parte de las acreditadas en la Universidad de Sancti Spíritus José Martí, que en 2023 celebró sus 40 años. Nos forman para trabajar con menores de edad en situaciones de discapacidad. A partir de nuestro diagnóstico se procede con ellos para que no queden sin la educación que requieren”.

¿No se distancia un poco esa formación de la Ivette con intereses musicales?

“Es que me encanta el trabajo con los niños. Incluso, puedo llegarles mucho más mediante la música. Resulta complejo que se identifiquen, ganen confianza y qué mejor que el arte para lograrlo”.

¿Por qué enfrentarte al desafío, luego de la graduación en este 2024, de laborar con adolescentes y jóvenes en el Instituto Vocacional de Ciencias Exactas Eusebio Olivera?

“Implica mucha entrega, porque es una etapa en la formación de la personalidad muy compleja. Mi función será orientarlos en su formación vocacional. Pero no creo que me desvincule totalmente del trabajo con los menores de edad, porque podré sumarme a proyectos o acciones que tengan a ese grupo etario como centro”.

Y junto con esos planes, Ivette Echemendía tiene marcada en su agenda de vida la continuidad de su carrera musical. Mucho más, cuando en el 2023 saboreó la satisfacción de haber obtenido la Medalla de Oro y el premio alternativo Voz de Oro (femenina) en el Festival Nacional de Artistas Aficionados de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), con sede en Matanzas.

“Fuimos 506 participantes de todo el país y en la manifestación de música fueron muchos los talentos que se presentaron. Realmente, me tengo que quitar el sombrero ante ellos. Te aseguro que di todo en el escenario al interpretar la canción ¿A dónde fue Cecilia?, de Kany García, escritora y trovadora puertorriqueña”.

Le basta volver al segundo en que escuchó su nombre como la merecedora de estos lauros y se estremece. Todavía no asimila la noticia que puede ser llave segura para transitar hacia el complejo camino profesional del mundo del arte.

La melodía denuncia con belleza la violencia hacia las niñas. ¿Cuánta responsabilidad asumes para educar con la perspectiva de género como bandera?

“Soy una mujer que defiende los derechos de todas las personas. Formo parte de la Cátedra de la Mujer de nuestra universidad, donde he aprendido a respetar derechos de hombres y mujeres por igual. Por eso seleccioné esa canción, porque quiero llevar su mensaje de denuncia de la violencia sexual y sus otras expresiones. Pero mucho más quiero contribuir a la construcción de una mejor sociedad”.

Será ese otro de los sellos de Ivette Echemendía Cepeda. En cada regalo de sus interpretaciones, más que una voz espectacular, nos encontraremos con una espirituana de múltiples pasiones.

“Quisiera realizarme como profesional, pero todo se lo dejo al tiempo y al destino. Solo sé que lo que venga a partir de ahora lo voy a defender y enfrentar”.