Mencía repite en aros españoles

La incursión de Mencía en la Liga Española está llena de expectativas.

Cuando este domingo entre a cancha para defender los colores de su club Casademont-Zaragoza ante el Forca Lleida, en el inicio de la temporada regular de la liga española Endesa (Liga ACB), el espirituano Yoanki Mencia jugará su segunda temporada en la principal lid de baloncesto profesional en el país ibérico.

Su incursión está llena de expectativas, luego de que el pasado año se convirtiera en el primer espirituano en llegar al baloncesto profesional europeo de alto nivel.

“Tuvimos varios partidos de pretemporada, como parte de la preparación que en realidad no ha cesado desde que concluyó la anterior —confirmó a Escambray vía WhatsApp—. Todo eso me sirvió para fortalecerme en todos los sentidos. Me siento muy bien, estoy muy enfocado para empezar a jugar a full desde el primer día”.

El calendario de la liga es riguroso, en tanto se extiende hasta el mes de junio para los equipos que logren llegar hasta los play off. “Estuve afinando las cosas y también conociéndonos un poco más con los compañeros del club para el team work a la hora del juego, espero que sea una temporada muy buena tanto en lo individual como en lo colectivo”.

Mencía, quien se desempeña como ala-pívot, jugó pocos partidos (10), aunque tuvo un buen estreno en su club en la primera temporada. Promedió 16.7 minutos y 6.6 puntos por encuentro y tuvo efectividad del 51.4 por ciento en tiros de dos puntos, de 45.5 en los de tres y 59.1 en tiros libres. También registró estadísticas de consideración en los rebotes y créditos de valoración,

Igualmente incursionó en la liga FIBAEuropaCup, que se desarrolla de forma paralela a la Endesa. En ese torneo jugó la misma cantidad de partidos con salida promedio de 19.8 minutos, casi siete unidades por juego y un excelente promedio en tiros libres, con 70.8 y de dos puntos (61 por ciento) y un 30.8 en los de tres.

Ese desempeño confirma el crecimiento deportivo del también integrante del equipo Cuba. “La liga demanda mucho, son varios partidos y casi que tuve que cambiar mi cuerpo, mi físico, mi forma de hacer las cosas como las venía haciendo en Argentina para poder insertarme mucho mejor en el grupo y a la liga en sí. Es un formato muy competitivo donde todas las semanas estás jugando”

Con 27 años recién cumplidos, Mencía fue fichado por el club español tras siete temporadas con el club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en la liga profesional argentina, en la que llegó a ser MVP. Asimismo, se desempeñó en la segunda división de China con el club Hunan Jinan Rice, aunque con una participación escasa.

Tras encestar en aros distintos, advierte el cambio. “Al principio el cambio fue duro, hay bastante diferencia con lo que es la liga argentina. Mucho más nivel, mucha más competividad, se juega en la liga española y en otros torneos europeos con varios equipos de otros países, pero entrenando día a día, poniéndole empeño y trabajo me fui adaptando a lo que quería el entrenador de mí y lo que demanda la liga y creo que me he insertado bastante bien”.

Conforman la liga española dieciocho equipos que juegan en su fase regular en un todos contra todos a dos vueltas, de donde clasifican los ocho primeros.

“El equipo perdió en cuartos de final y esperamos poder avanzar mucho más en esta temporada que comienza el domingo”, puntualizó.