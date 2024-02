Nos hicimos actores rodando puestas en escena (+fotos)

Aunque no ha sido fácil, durante más de 15 años Teatro La Trinidad ha logrado establecerse como una propuesta cultural de calidad. Sin embargo, la divulgación de su espacio desde canales institucionales aún resulta insuficiente

Teatro La Trinidad ha consolidado propuestas culturales de alta calidad . (Fotos: José Lázaro Peña/Escambray).

Abren y cierran telones desde el 21 de octubre de 2007, cuando, en un frenesí de vocación, de esos que vacían la mente y repletan con sueños el alma, decidieron subir a un escenario y probar.

Sin embargo, Lellen Reca Beltrán, directora del grupo, que ya contaba con la experiencia de las artes escénicas desde el año 2001, sintió un atisbo de esperanza y puso su mano en un fuego imaginario por que aquellos cinco jóvenes llegarían a ser algo.









Luego crearon Teatro La Trinidad y comenzaron muy de a poco, como los rapsodas de otros tiempos: sin espacios definidos y con algo más que aspiraciones o esas ganas de triunfar que aún guardan muchos jóvenes, y que les parecen algo absurdo a los mayores pesimistas.

Salió una obra, luego dos, y después tres; con los días se hicieron de un espacio que, si bien ha sido complejo de conquistar, aún no se explota lo suficiente. En palabras de Reca Beltrán, la divulgación carece de una pegada fuerte y esto, sumado a un público que históricamente no ha tenido obras de teatro y, por ende, siente que no las ha necesitado, culmina en la escasa cantidad de espectadores que asisten a las funciones.





“Para este año nos planteamos como meta mayor estrenar la obra Picnic, en la que comenzaremos a trabajar pronto; continuar nuestro repertorio y mantener la línea de trabajo que caracteriza al grupo”, comenta su directora.

Actualmente tiene como sede el teatro La Caridad, céntrico en la villa y recientemente reparado, apto para funciones de todo tipo. Sus presentaciones son todos los viernes y sábados a las 9:00 p.m., aunque se encuentran sujetas a algún cambio por eventos o por giras municipales.

“En el grupo somos seis actores, de los cuales solo dos egresaron de la escuela de Santa Clara: Dayana Ferrera, en 2007, y Jennifer Cabrera, en 2015. El resto: Yailén Hondal, Daimel Cuervo, Julio Luis, nuestra productora Claudia Molina y yo, somos de formación empírica. Nos hicimos actores rodando puestas en escena. En este colectivo todos estamos evaluados de primer nivel salvo una actriz, con el tercero”, agrega la directora.





A pesar de que en estos últimos años Teatro La Trinidad ha consolidado propuestas culturales de alta calidad y se han hecho con un público fiel, de esos que cancelan citas para asistir a sus obras, este grupo de emprendedores reclama aún más apoyo de las instituciones pertinentes y sus canales de comunicación para llegar a más públicos y llevar así su arte a nuevos escenarios.