Avanzan obras de reparación y mantenimiento en el Hospital General de Trinidad (+fotos)

El Hospital General Tomás Carrera Galiano pondrá a disposición de los trinitarios nuevas salas y servicios en saludo al 26 de Julio. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

El servicio de ozonoterapia será una de las novedades terapéuticas que comenzará en el Hospital General Tomás Carrera Galiano, de Trinidad, tras concluirse, en saludo al 26 de Julio, la sala que ofrecerá este tratamiento a los pacientes residentes en el sureño municipio.

Se trata de uno de los objetos de obra a punto de concluir en el centro asistencial como parte de un proceso de reparación y mantenimiento que ya supera los seis millones de pesos este año, declaró a Escambray la doctora Yaquelín Alfaro, directora de la institución médica.

“Se trabaja además en la reparación total de la sala de Cirugía, con ocho camas y todas las condiciones para la atención de este tipo de pacientes y en los servicios de Pediatría, en el área de cocina y pantry, donde se elabora la alimentación de los niños hospitalizados”.

La doctora Yaquelín Alfaro, directora del centro asistencial, declaró que más de seis millones de pesos se han destinado este año a labores de reparación y mantenimiento.

Sin afectar la actividad asistencial, se ha logrado la secuencia constructiva de estas y otras labores, aseguró Edel Gallardo Aloma, inversionista en el hospital trinitario, entre las que destacan la instalación de una batería de tanques de agua para la cocina, así como la rehabilitación de la sala de Medicina, afectada por averías de sus redes hidrosanitarias, y la de Maternidad, concluida recientemente.

Al indagar por la calidad de los trabajos en función de garantizar la funcionalidad estructural de un edificio, que con los años ha crecido en locales para incorporar capacidades y servicios, Gallardo Alomá refirió que no se descuida, pese al compromiso de entregar las obras comprometidas en saludo al 26 de Julio. “El objetivo es terminar en tiempo, pero con los requisitos que lleva este tipo de intervención”, enfatizó.

Estas acciones constructivas mejoran la infraestructura de la institución médica a fin de garantizar la atención a los pacientes trinitarios.

Por estos días obreros a pie de obra, técnicos y los responsables de las fuerzas del sector no estatal responsables de la ejecución de las obras apuran las acciones constructivas y lo hacen conscientes de su aporte social. “Lo que hacemos es por el bienestar de todos los trinitarios y en particular de los niños; y eso no tiene precio”, manifestó Yosvani García, representante de la mipyme Construcciones Jade.

Los trabajadores del centro también constatan el cambio. Lo confirma la enfermera Mayda Lucrecia Valmaseda Ponce: “En nuestro hospital se respira otro aire para mejorar los servicios, en beneficio de la población trinitaria”.