Programación de verano: ¿Más de lo mismo?

Cubavisión nece­sita un show para los sábados, pero esta no parece la respuesta.

Si asumimos la abrumadora ma­rea de opciones audiovisuales disponibles para las grandes ma­yorías en los tiempos que corren, la programación especial para la etapa veraniega en la Televisión Cubana ha dejado de tener el im­pacto de hace algunos años.

Las dinámicas de programa­ción han cambiado significativa­mente. Varios canales transmiten 24 horas, hay señales especiali­zadas que complementan a Cu­bavisión (el canal generalista), y se nota menos la diferencia entre una etapa y otra, más allá de los mensajes promocionales.

Quizás el declive del entusias­mo por una propuesta especial para los meses de julio y agosto obedezca a la estandarización: son pocos los nuevos programas, se re­piten las lógicas de años anterio­res, y no se prodigan los espacios para la experimentación.

De hecho, la programación de verano era como la plataforma de lanzamiento de proyectos no­vedosos. La carencia de recursos para grandes producciones y cier­ta abulia creativa, homogenizan el panorama ahora mismo.

Queda aprovechar el esquema que ha probado su efectividad: los programas cinematográficos, los estrenos de dramatizados unitarios nacionales y las series extranjeras, particularmente en Multivisión.

No obstante, cuando se resta­blezca la programación habitual en septiembre prácticamente no se notará el tránsito.

La propuesta más ambiciosa ha sido el programa del sábado en el horario estelar de Cubavisión: Aquí con Roclan. Hay que aplau­dir la apuesta (y el esfuerzo) de la Televisión Cubana por el formato del gran espectáculo, que respon­de a los reclamos permanentes de la teleaudiencia.

De acuerdo, Cubavisión nece­sita un show para los sábados (y no solo para los sábados)… pero esta no parece la respuesta. Y no son prejuicios ante el decidido én­fasis en la pirotecnia o la marca­da personalización; es cuestión de la manera en que se concretan esas fórmulas.

En el estilo de presentación hay cierto regusto formalista —como si se tratara de un antiguo es­pectáculo circense— que tiende a banalizar las indudables cre­denciales artísticas de los invi­tados. Pareciera que la parafer­nalia fuera más importante que los aportes de los entrevistados al diálogo.

Se ha partido de claras jerar­quías culturales, pero en alguna manera se diluyen ante la mare­jada de lentejuelas y la grandilo­cuencia trivial.

Ha faltado enjundia, que no tiene que ir en contra de la espec­tacularidad.

Lo mejor ha sido la posibilidad de apreciar el arte de prestigio­sas figuras de la cultura cubana, pero el entramado se resiente, pese al entusiasmo y las buenas inten­ciones de los realizadores.