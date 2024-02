¿Qué pasará con el pan en Sancti Spíritus?

La crítica situación que enfrenta el país para materializar la adquisición de trigo afecta no solo las producciones de la Industria Alimentaria, sino también el desempeño y permanencia de sus trabajadores

En el municipio de Sancti Spíritus se venderá pan normado los martes, jueves y sábados. (Foto: Vicente Brito/archivo Escambray).

Tal y como se ha explicado, la situación asociada a la obtención de la materia prima para garantizar la producción del pan de la canasta familiar y el consumo social se encuentra en un punto crítico debido a la interrupción en el proceso de continuidad de arribo de los barcos de trigo a puertos cubanos.

Varios días sin una elaboración sistemática pone en jaque la distribución y venta del pan que normalmente recibían los consumidores mediante el sistema del Comercio, una realidad que afecta a todo el país y que se prolongará hasta finales del mes de marzo, según nota publicada recientemente por los medios de prensa.

Ante este complejo panorama, el país orientó aplicar variantes locales con el uso de extensores, donde sea posible, a fin de aliviar la falta de este vital alimento. Sobre el tema Escambray dialoga con Víctor Díaz Acosta, director de la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria en Sancti Spíritus.

Víctor Díaz Acosta, director de la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria en Sancti Spíritus. (Foto: Xiomara Alsina/Escambray).

¿Cuál es la estrategia prevista por la provincia para paliar esta situación?

Desde el 12 de febrero nuestras unidades estaban trabajando con extensores para completar el pan de la canasta familiar normada en cantidades de hasta el 24 por ciento, con la ayuda de la pulpa de calabaza o de maíz, cuando normalmente era del 15 por ciento, eso nos permitió llegar con las entregas de pan hasta el día 23. Pero, tal y como se explicó públicamente, no será hasta mediados o finales de marzo que llegue el barco con el trigo para obtener la harina. A esto se une la compleja situación que presenta la importación de harina por las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y los trabajadores por cuenta propia, que es la materia prima destinada a elaborar el pan para la venta liberada.

Pero esta semana sí se distribuyó pan en Sancti Spíritus…

Cierto, se decidió entregar martes, jueves y sábado pan a los habitantes de la ciudad cabecera provincial, a partir del uso de extensores y mantener, como un servicio vital, el pan diario al Hospital Provincial y el Pediátrico.

¿Entonces las finanzas de la empresa se han deteriorado?

Así es, hoy reportamos más de 6 millones de pesos de pérdida por concepto de compra de extensores, no obstante, la entidad está dispuesta a asumir otras cuantías si apareciera harina importada por las mipymes, para poder asegurarle el pan al menos a los estudiantes internos y a los Círculos Infantiles, pero no ha sido posible obtener esta materia prima, aunque seguimos intentándolo. El país ha decidido hacer uso de estas materias primas importadas por el sector no estatal para ponerlas en función de algún nivel de producción con destino a la canasta familiar.

Por tanto, la variante que se aplica en la cabecera provincial no es posible emplearla en el resto de los municipios.

¿Hay otras afectaciones por la falta de materia prima?

Nuestras unidades están seriamente afectadas porque al no tener harina para elaborar debemos declarar interruptos a casi 800 trabajadores de los 1 300 que conforman la plantilla a nivel de provincia, una situación muy compleja.

¿Qué perspectivas tiene esta situación?

Estamos seguros de que será una afectación temporal, pensamos que los arribos de trigo lleguen y se mantengan en lo que resta del año, aunque en ello influyen la situación financiera del país y el alza que ha tenido el precio del trigo en el mercado internacional. Un barco que costaba unos 5 millones de pesos hoy está en el orden de los 13 millones y alcanza solo para 12 días de producción nacional.

Si a ello se suma el bloqueo económico al que nos tiene sometido Estados Unidos, con efectos que inciden directamente en la entrada continua de la materia prima al país, entonces comprendemos por qué llegamos hasta este punto. Pero lo que sí está claro es que podrán buscarse iniciativas a base de croquetas de yuca, plátanos o cualquier otra variante, pero no hay ningún alimento que sustituya al pan.