Revive el hotel Zaza (+fotos)

El Zaza se somete a la más grande reparación de toda su historia. (Fotos: Vicente Brito/Escambray).

Un deterioro progresivo en casi todas sus áreas paralizó los servicios en el hotel Zaza en los últimos años y, aunque desde el 2022 se hicieron intentos por revivirlo, ninguna de las acciones constructivas llegó a culminarse de manera eficiente y con la calidad exigida por el sector del Turismo al que pertenece, precisamente por tratarse de una instalación considerada símbolo para los espirituanos, desde su fundación en 1974.

La belleza del paisaje que siempre lo caracterizó, por su ubicación justo frente a la presa más grande de Cuba, así como la calidad del servicio en restaurantes y cafeterías, el bar mirador o la parrillada le confirieron al Zaza un sello distintivo entre los hoteles pertenecientes a Islazul

Desde el 2022 se hicieron intentos por revivir constructivamente el hotel Zaza.

Sin embargo, aunque los intentos por recuperarlo desde la provincia no cesaron, no fue hasta ahora que se logró materializar una cuantiosa inversión que le devolverá no solo el confort, sino también la calidad de sus servicios.

Por muchas décadas, el Zaza fue sede de importantes eventos sociales, culturales y deportivos, en este último caso como escenario ideal de competencias vinculadas a la pesca de la trucha en el propio embalse, un atractivo insuperable para los turistas nacionales y extranjeros amantes de esta actividad.

EL ZAZA PATAS ARRIBA

Para recuperar su esplendor y poder incorporarlo al servicio bajo las exigencias del mercado turístico actual, el Zaza se somete a la más grande reparación de toda su historia, trabajos que deberán culminarse, en gran medida, como parte de las acciones desarrolladas en la provincia en saludo a la efeméride del Moncada.

Así lo corroboró a Escambray Mayumi Funcia, trabajadora de la Sucursal Emprestur Varadero, entidad que está al frente de las acciones constructivas. “Fuimos convocados a nivel nacional para recuperar este hotel y ponerlo listo en saludo al 26 de Julio, se trata de una instalación que cuenta con 124 habitaciones, de las cuales deben quedar habilitadas 76 en los próximos días.

Ya se trabaja en toda la pintura exterior del edificio.

“Desde hace algunas jornadas —comenta Funcia— se trabaja en la reanimación de todas las áreas, las dos piscinas, la discoteca, cafeterías, la sala de juegos, el bar-mirador, baños y demás espacios públicos, así como el restaurante, el lobby bar y todos los locales vinculados a la atención de los clientes.

“Para ellos contamos con una fuerza superior a los 170 constructores de Emprestur —aclara Mayumi—, los cuales están especializados en diversas labores que se encargan de la impermeabilización de los techos, la demolición de paredes y el cambio de pisos, la carpintería interior, la pintura total del hotel, la colocación de la cerca perimetral y otras tareas que asumen fuerzas de cinco provincias, entre ellas Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y La Habana, aunque se espera incrementar el número de obreros hasta llegar a los 250 a fin de impulsar aún más las labores de construcción”.

De tal manera, el cliente va a percibir que está en un hotel terminado, porque así quedará una vez que se finalice la primera etapa en saludo al 26, la cual incluye la pavimentación de los viales internos y de acceso desde la Carretera Central hasta el hotel, con un nivel de remodelación digno para ser usado por los visitantes; para la segunda, quedarán pendientes las 48 habitaciones restantes.

Fuerzas de Arentur-Habana se ocupan del saneamiento y de la vegetación, exteriores e interiores del hotel.

LA VOZ DE LOS CONSTRUCTORES

La integralidad de los hombres que laboran a tiempo completo en el Zaza está más que probada. Así se corrobora cuando contactamos a Héctor Montalvo Moré, constructor con 15 años de experiencia, de la Empresa de Prestaciones al Turismo (Emprestur- Citur Varadero). “Hace más de una semana que estamos enfrascados en devolverle la utilidad al hotel Zaza, se trata de una ardua labor, pero no imposible. Ahora estamos montando los paneles interiores en las habitaciones, pero además colocamos todo lo relacionado con puertas, ventanales y balcones hasta completar el bloque de habitaciones”.

Igual de significativo resulta trabajar aquí para Arturo Franco Mojena, constructor con 30 años de experiencia. “La intervención que se le hace al hotel Zaza es muy útil y necesaria porque le devolverá la vida a esta instalación que por tantos años fue insigne en esta provincia. Al llegar la encontramos en un grado de deterioro total, pero te aseguro que cuando se concluya quedará como nueva”.

Por su parte, Julio Montalvo, jefe de la Brigada de Metales de Emprestur Varadero, explica que a ellos les ha correspondido recuperar hoteles en las siete villas fundacionales de Cuba, cuando se cumplieron sus 500 años, además de apoyar las obras de todos los 26 de Julio en cada provincia ganadora, por eso se consideran una brigada todoterreno.

El deterioro progresivo de casi todas sus áreas, incluida la carpintería, dejó sin servicios al Zaza.

Al recorrer las áreas en construcción del Zaza y ver la magnitud de las acciones que allí se realizan, cualquiera se percata de que sobran voluntad y fuerza moral para cumplir con el empeño, tal y como lo sugirió el primer ministro de Cuba Manuel Marrero Cruz, en su más reciente visita al hotel, cuando dijo que había que recuperarlo para insertarlo en los servicios de inmediato; de lo contrario se perdería y eso es algo que los espirituanos no podemos permitir.

Desde entonces comenzaron a llegar los hombres encargados de revivir el Zaza, quienes viajaron hasta estos predios con sus propias herramientas y equipos de trabajo, conscientes de que la tarea demanda esfuerzo, pero se cumplirá.

Con igual sentido de pertenencia habla el albañil que se ocupa de levantar desde cero la otrora cafetería Media Luna —que un tiempo atrás fue demolida—, la cual significa un punto de referencia en los servicios extrahoteleros del Zaza, sin la cual no estarían completas las prestaciones.

Así lo asegura Yosleivy Guevara Ramírez, albañil del municipio de Trinidad, uno de los integrantes de las dos brigadas que desde ese territorio apoyan las labores constructivas.

“Nuestra misión es recuperar el Ranchón Media Luna, que se está edificando en su totalidad, al que quizás se le incorporen algunas modificaciones. Será un área techada un poco más amplia que la anterior, con su bar, almacén y los baños, una instalación necesaria, que por muchos años estuvo al servicio del turismo de tránsito, por encontrarse justo en la Carretera Central y a la entrada del hotel.

El bar Media Luna, a la entrada del vial que conduce al Zaza, se recupera.

Pablo Osorio Cintra, director de la sucursal Islazual Sancti Spíritus, afirma: “Ya se aprecia un Zaza diferente, con su cerca perimetral nueva para impedir la entrada de ganado al área, con un ritmo de trabajo que cada vez será mayor hasta ir entregando objetos de obras concluidos a fin de incorporarlo de inmediato al servicio, todo lo cual incluye la totalidad del mobiliario y el confort requerido”.

Esa es la máxima que por estos días predomina en las acciones que tienen como escenario el hotel más demandado por los espirituanos.