Sancionado por hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor

Los delitos contra el ganado mayor han mantenido una gran incidencia en la provincia de Sancti Spíritus en los últimos tiempos.

“Cuando pasaba por el lugar donde se unen la antigua Carretera de Lebrije con la Autopista Nacional, iban dos hombres que yo conocía de vista, uno delgado y otro con una complexión similar a la mía. Cada uno cargaba un saco y uno de ellos también llevaba una jaba al hombro. Yo me ofrecí para ayudarlos en el traslado de los sacos, pues andaba a caballo, pero ellos inicialmente dijeron que no y al insistir, aceptaron. Entonces me bajé y en el momento en que ellos acomodaban los sacos en la montura llegó la Policía”.

Ardides como este y otros como: “Yo me encontré la carne y la recogí”, para tratar de evadir, en lo posible, el peso de la ley por los delitos de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor son muy frecuentes hoy, tanto en las declaraciones de los encartados ante las autoridades durante el proceso penal como ante los tribunales en el momento del juicio oral. También es casi nula la cooperación de la ciudadanía, que no denuncia a los autores de estos delitos que tanto dañan a la economía nacional.

Pero la historia del acusado estuvo muy mal contada, porque en el expediente de fase preparatoria de la Unidad Territorial de Investigación Criminal y Operaciones (UTICO), de Jatibonico, el investigador expuso que este individuo, cuando se desplazaba por la Autopista Nacional en construcción en su caballo con los dos sacos que contenían 66 libras de carne en uno y 67 libras en el otro, en unión de otro ciudadano no habido en el proceso, fue sorprendido a medianoche por cuatro oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que participaban en un operativo en la zona; ambos intentaron escapar, por lo que fueron perseguidos, pero solo fue capturado uno, a quien le ocuparon las carnes del sacrificio ilícito a solo 40 metros del lugar de la matanza, en la finca de un campesino, además de una jaba con tres cuchillos y una chágara.

Consta en la sentencia del Tribunal, igualmente, que al concurrir la Guardia Operativa al lugar del hecho, los peritos de Criminalística lograron obtener pruebas irrefutables de la presencia del encartado en el sacrificio de una novilla, con pruebas de olor tomadas a los instrumentos utilizados en la matanza del animal, la montura, los sacos y la jaba, coincidentes con la impresión olorosa obtenida de dicha persona, a quien, igualmente, le extrajeron máculas de sangre vacuna de debajo de sus uñas.

El acusado es un hombre de 36 años de edad, soltero, con noveno grado de escolaridad, residente en el poblado de Jatibonico, que no tenía vínculo laboral al momento de ser detenido, ingería bebidas alcohólicas frecuentemente y se relacionaba con personas de similar conducta a la suya. El mismo había sido sancionado en la causa 130 del 2010 del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus, por un delito de asesinato en grado de tentativa, a nueve años de privación de libertad y en la Causa No. 31 del 2011 del Tribunal Municipal Popular de Jatibonico, por el delito de amenazas, a nueve meses de prisión.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En la vista de la Causa No. 2 del 2023, la Sala Primera del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus acordó sancionar al procesado, como autor del delito consumado de hurto, a dos años de privación de libertad; como autor del delito de sacrificio ilegal de ganado mayor y venta de sus carnes, consumado, a seis años de prisión y como sanción conjunta y única a cumplir la de siete años de privación de libertad; con las accesorias de la pérdida del derecho por igual tiempo al sufragio activo y pasivo, así como a ocupar cargos de dirección en órganos correspondientes a la actividad político-administrativa del Estado, en unidades económicas estatales y en organizaciones de masas y sociales.

Igualmente, dispuso el comiso de los bienes utilizados en la comisión del delito; la prohibición de salida del territorio nacional mientras dure el cumplimiento de la sanción y lo condenó civilmente a reparar el daño material ocasionado al propietario del vacuno sacrificado ilegalmente.

Los delitos contra el ganado mayor han mantenido una gran incidencia en la provincia de Sancti Spíritus en los últimos tiempos y la respuesta policial durante el año 2023 fue alta, pese a lo cual continúan manifestándose en el actual año, donde también han sido capturados varios matarifes ilegales y receptadores.