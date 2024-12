Sancti Spíritus: Cantata por la unidad (+fotos)

La cantata sumó a varias generaciones de espirituanos, quienes por estos días disfrutan de las opciones de la Jornada Cultural Villa del Yayabo. (Fotos: Roberto Javier/Escambray)

Otra vez los portales de la Casa de Cultura Osvaldo Mursulí de la ciudad del Yayabo fueron testigos del compromiso y respaldo del gremio artístico a la Revolución.

En esta ocasión, la cantata coincidió con la Marcha Combatiente que tuvo lugar por el Malecón habanero para expresar, frente a la Embajada de Estados Unidos, la demanda del pueblo cubano del cese de la hostilidad, su condena a la ignominia imperial y su irreductible espíritu de lucha y de victoria.

Voces de artistas pertenecientes al catálogo de la Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos Rafael Gómez Mayea y del movimiento de aficionados se unieron en el espectáculo.

Los artistas tienen una deuda eterna con nuestra Revolución, expresó Leticia Ulacia, integrante de A su tiempo, una de las agrupaciones protagonistas. “Si no existiera no tuviéramos acceso a las escuelas de arte y no pudiéramos vivir de la música porque fuera solo lo hacen las grandes estrellas. En momentos como estos que la patria nos necesita, los artistas no pueden quedarse fuera, tienen que estar en primera fila. De esa forma, le aportamos con alegría a nuestro sistema”.

También se dieron cita la solista Daylín Meneses y las unidades artísticas infantiles Haciendo futuro, Los Yayaberitos y Color esperanza.

“A nuestra compañía siempre la invitan porque en nuestro repertorio tenemos canciones políticas que nos encantan interpretar, entre ellas Todo por Cuba y Conciencia”, alegó Luis Saul Artiles, pionero integrante de Haciendo futuro.

La cantata sumó a varias generaciones de espirituanos, quienes por estos días disfrutan de las opciones de la Jornada Cultural Villa del Yayabo, otro homenaje desde las artes a los históricos días que se conmemoran en diciembre como antesala del triunfo de la Revolución.