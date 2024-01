Sancti Spíritus: Fármaco preventivo contra VIH llega a grupos vulnerables

Este es un fármaco que limita en más de un 90 por ciento la transmisión del VIH. ( Foto: Yoan Pérez/Escambray).

Como parte de la estrategia nacional para reducir el número de infectados por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en Cuba, alrededor de 60 pacientes espirituanos reciben hoy el fármaco PrEP, medicamento concebido para reducir las posibilidades de contagio en más del 90 por ciento en personas expuestas a la infección.

De acuerdo con el psicólogo Elvis Julio Rodríguez Fimia, jefe del Departamento Provincial de Promoción y Educación para la Salud (Prosalud), esta opción farmacológica, introducida hace un año en el territorio, está disponible para los grupos de población clave, dígase hombres que tienen sexo con otros hombres, personastransexuales y las que practican sexo transaccional.

La terapéutica —aclaró— se brinda de forma gratuita a los pacientes que acuden al servicio de profilaxis preexposición existente solo en el Policlínico Norte, de la ciudad de Sancti Spíritus, con una frecuencia semanal (miércoles, de 8.00 a. m. a 2.00 p. m.).

En el servicio de consejería y de intervención clínica participa un profesional de las Ciencias Psicológicas, un consejero y un médico especialista; equipo encargado de evaluar si la persona es candidata o no al tratamiento, luego de la realización de las encuestas y análisis clínicos pertinentes.

“La consulta y los exámenes se hacen en un día, y de ser tributario al consumo de estas píldoras, el paciente recibe el medicamento correspondiente a 30 días y luego de ese tiempo, vuelve a una reconsulta prefijada”, añadió.

No es un fármaco anticonceptivo, sino antitransmisivo —aclaró Rodríguez Fimia—, y se dosifica a través de dos vías: una tableta diaria, en el mismo horario todos los días, o dos antes y después de la exposición; lo recomendable es la dosis diaria, por ser la más efectiva.

Se trata de un servicio confidencial, donde se cuida la integridad moral del paciente, y en el que se desplazan horarios si es preciso para la atención de la persona, aseguró el especialista.

“En la consulta hay que explorar prácticas sexuales de riesgo, elementos que son personológicos y que no todos quieren compartir —aseveró—. Existen personas con prácticas de sexo transaccional que no asumen la condición de bisexualidad; sin embargo van al servicio en busca de las tabletas, porque se sienten en riesgo de adquirir una Infección de Transmisión Sexual (ITS).

Elvis Rodríguez dijo que no es recomendable dejar de usar el condón, porque este fármaco solo protege contra el VIH, no del resto de las ITS, entre estas la blenorragia, la sífilis, el virus del papiloma humano, el herpes genital y la hepatitis B.

A pesar de las ventajas demostradas de administrar el PrEP, todavía son pocas las personas que en Sancti Spíritus acuden en busca de este tratamiento, consideró el especialista.

Enfatizó que, a partir de la dispenzarización de los grupos de mayor riesgo en los consultorios del médico y enfermera de la familia, se brindan servicios con una elevada protección contra el VIH a través de consejerías, acceso a pruebas rápidas y a paquetes mínimos de prevención, que incluyen condones y lubricantes.

Según datos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, se reportaron durante el 2023 aproximadamente 39 millones de personas que conviven con VIH en todo el mundo, de las cuales 29.9 millones están bajo tratamiento.

En este contexto, la profilaxis a la exposición al VIH se ha consolidado como una de las herramientas clave para la meta de la Organización Mundial de la Salud de acabar con la pandemia para el 2030.