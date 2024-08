Sancti Spíritus: Frutas Selectas, entre frenos y demandas

La UEB tiene 125 contratos con la base productiva, la mayor parte con productores individuales.

Junto a la gradual recuperación del Turismo, la Unidad Empresarial de Base (UEB) Frutas Selectas Sancti Spíritus proyecta satisfacer buena parte de ese mercado con productos agropecuarios que pueden garantizarse en tierras de la provincia, un paso en correspondencia con la sustitución de importaciones que tiene trazado desde hace años el país para este encargo estatal.

Yaimé Torres Quesada, directora general de la UEB Frutas Selectas, declaró a Escambray que actualmente la entidad cubre alrededor del 80 por ciento de la demanda del mercado turístico en el territorio, en surtidos como granos, viandas, frutas, hortalizas y cárnicos; además, logra cumplir los indicadores económicos, a pesar de intermitencias en los productos agrícolas a tenor con las limitaciones que enfrentan la Agricultura y la economía.

Explicó la propia fuente que la UEB espirituana atiende, además del mercado de Sancti Spíritus, clientes turísticos en Varadero, La Habana y en los cayos Guillermo y Santa María, este último, dijo, un mercado activo antes del azote de la pandemia y que ahora se retoma.

“De acuerdo con el montaje de la demanda, se define con los productores el acopio de la producción, se recogen productos dos veces a la semana, se benefician y se entregan frescos a las instalaciones. Aunque hay determinados renglones que los hoteles tienen que buscar con otros proveedores, como vegetales de hojas y tomate, porque no siempre está la producción o los productores ponen precios altos que se les hace difícil pagar a la empresa y al cliente”, detalló Torres Quesada.

Más allá de sus objetivos y beneficios, la aplicación de la bancarización provoca contratiempos en la relación de Frutas Selectas con la base productiva a la hora de adquirir los renglones agropecuarios, señaló Rolando González, director comercial de la UEB.

“El productor no quiere vendernos a nosotros que pagamos por transferencia bancaria, le venden al que le paga en efectivo, porque después se le dificulta la extracción para el pago a los jornaleros y otros gastos. En esa parte la bancarización se ha vuelto un freno para Frutas Selectas. Muchas veces, delante de nosotros, le han vendido el producto al que lo paga directo; haciendo falta esa mercancía y teniendo demanda para el Turismo no lo hemos podido adquirir por esa situación”, detalló.

La misión de la UEB espirituana también está afectada por la falta de capacidad de frío para proteger mercancías y preservar alimentos que puedan utilizarse fuera de la estación de cosecha.

“A nivel de la UEB se han hecho inversiones y contamos con una capacidad de frío en función principalmente de conservar productos para el trasiego diario con el cliente; pero tenemos una situación difícil para almacenar a más largo plazo otros alimentos como granos, papa, cebolla, zanahoria, col y remolacha; no contamos en la provincia con esa posibilidad de guardar en mayores cantidades y poder ofertarle al Turismo esos renglones con mayor regularidad; hoy esos surtidos no los tenemos porque no tuvimos dónde guardarlos, eso se traduce en perder mercados y no satisfacer el cliente principal de la empresa”, expresó el directivo comercial.