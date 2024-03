Sancti Spíritus: Más de 1 650 embarazos en parejas infértiles

El servicio brinda una atención integral a mujeres y hombres con afecciones que conducen a la infertilidad. (Foto: Arelys García/Escambray).

Gracias a las acciones implementadas por el Programa Nacional de Atención a la Pareja Infértil, más de 1 650 embarazos se lograron del 2018 al 2023 en la red establecida en el territorio, liderada por el Centro Provincial de Baja Tecnología, ubicado en el Hospital Provincial General Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus.

De acuerdo con fuentes de la Dirección Provincial del Programa Materno Infantil, 4 540 parejas con problemas para concebir un embarazo de forma natural se encuentran registradas en Sancti Spíritus, las cuales llevan un seguimiento multidisciplinario combinado entre la Atención Primaria y Secundaria de Salud.

El pasado año nacieron 158 niños, hijos de madres y padres atendidos en esta red de servicios, diseñada con consultas de infertilidad en todas las áreas de salud de la provincia.

El doctor Cosme Daniel Pulido Espinosa, especialista de segundo grado en Ginecobstetricia, al frente de la Consulta Integral a la Pareja Infértil en el mayor centro asistencial del territorio, informó que el servicio lo integra un equipo multidisciplinario conformado por ginecólogos, obstetras, inmunólogos, urólogos, endocrinólogos y psicólogos.

El Centro Provincial de Atención a la Pareja Infértil dispone de un ultrasonido de alta resolución con miras a dar seguimiento folicular para la evaluación del ovario y cuenta, además, con un laboratorio, un local para la extracción de la muestra, otro para la inseminación y el Departamento de Psicología; este último de vital importancia para lograr un estado psicológico adecuado en la pareja, sostuvo el especialista.

“No hacemos técnicas complejas como las donaciones de embriones y la fecundidad in vitro; pero practicamos inseminaciones cervicales y uterinas, y cuando no se logra el embarazo porque la paciente tiene un componente quirúrgico obstructivo importante, se remite al Centro de Alta Tecnología, de Cienfuegos, donde se prepara a la pareja para una inseminación in vitro”, manifestó.

Entre las principales causas de infertilidad femeninas y masculinas en Sancti Spíritus, el doctor Pulido Espinoza aludió a las infecciones en los aparatos genitales tanto de hombres como de mujeres, que provocan que no se logre la gestación o complicaciones que tributan a una obstrucción a nivel de las trompas y, finalmente, a una cirugía debido a un embarazo ectópico.

En el hombre —agregó— pueden desarrollarse padecimientos que afectan la producción de espermatozoides, y existen causas hormonales muy comunes en este sexo en personas que fumigan con productos químicos. Igualmente, se diagnostican jóvenes con varicoceles, enfermedad que pudiera estar relacionada con la práctica de ejercicios físicos intensos sin previa orientación.

Independientemente de los avances, el Programa Nacional de Atención a la Pareja Infértil en la provincia todavía no exhibe los resultados esperados, lo que está motivado, en lo fundamental, por la baja asistencia de las parejas remitidas a la consulta provincial, con énfasis en los municipios de Sancti Spíritus, Yaguajay, Taguasco y La Sierpe.

Los tratamientos contra la infertilidad le cuestan al país alrededor de cuatro mil dólares solo por concepto de material gastable, medios de cultivo, reactivos y medicamentos; sin embrago, el Estado le concede prioridad al Programa de Atención a la Pareja Infértil, debido a la contribución que puede hacer este al incremento de la natalidad y al bienestar de las familias cubanas.