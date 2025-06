Juveniles entran en acción

El estadio José Antonio Huelga ya está listo para acoger desde el próximo lunes la final del Campeonato juvenil o Sub-18.

Aires frescos se anuncian para la semana que se avecina con la entrada en acción de los Juegos Juveniles Nacionales que en su primera etapa tendrán por escenario a varias provincias cubanas desde el 22 de junio y hasta el dos de julio.

Según datos aportados por Yuniel Orihuela Labañino, jefe del departamento de programación y sistema competitivo de la dirección provincial de deportes, los espirituanos intervendrán en 19 de los 24 deportes convocados.

“La delegación está integrada por 248 miembros, de ellos 82 son atletas y el resto lo componen entrenadores, delegados, jueces, árbitros y un mecánico en el caso del ciclismo. No participaremos en las disciplinas de baloncesto porque no se clasificó en la final, mientras que el nado sincronizado, el balonmano y las velas no se practica en la EIDE Lino Salabarría, y el pentatlón moderno que sí existe, pero no en la categoría juvenil”.

Agregó que el voleibol en los dos sexos irá a Las Tunas, sede de la zonal y, de clasificar, estaría en la final que se efectuará en el mes de julio.

“Sancti Spíritus acogerá cuatro deportes: el béisbol masculino, hockey femenino y patinaje, que iniciarán el 22 con sus respectivos congresillos técnicos, mientras el futbol tiene pactado su inicio para el próximo dos de julio.”

La fuente confirmó que tras lograr un sexto puesto el pasado año, para esta ocasión el pronóstico es mantener ese mismo desempeño.

A esa aspiración ya tributó el tiro con arco, que el pasado mes de abril se ubicó en el primer lugar; en tanto se espera que el futbol, el polo acuático, entre otros, también aporten a ese empeño, según declaraciones de la fuente.

Y aunque esta semana tuvo lugar el abanderamiento de la delegación espirituana que tomara parte en la edición 61 de los Juegos Escolares Nacionales, estos no comenzarán hasta el próximo cuatro de julio.

PELOTEROS JUGARÁN EN EL HUELGA

El estadio José Antonio Huelga ya está listo para acoger desde el próximo lunes la final del Campeonato juvenil o Sub-18.

Junto a los espirituanos, disputarán las medallas los elencos de Matanzas, Villa Clara y Camagüey. Se jugará por el sistema de todos contra todos en partidos a siete entradas.

Para la primera jornada, el lunes 23 están anunciados los duelos Sancti Spíritus-Matanzas a partir de las nueve de la mañana; en el segundo turno lo harán Matanzas y Camagüey. El martes jugarán Sancti Spíritus-Villa Clara y Matanzas-Camagüey. El miércoles cierra la clasificatoria con los encuentros Sancti Spíritus-Camagüey y Matanzas-Villa Clara.

El jueves se definirán las medallas. Por la de bronce se medirán los ocupantes de los lugares tercero y cuarto; a continuación los dos primeros discutirán el título.

Los espirituanos son multimedallistas en esta categoría, incluida una presea de oro, bajo la batuta de David Pérez Castillo, quien vuelve a dirigir los destinos de los bisoños, con el mismo objetivo.

“Es un campeonato corto que entre cuatro equipos, todos tienen la misma opción de acceder a las medallas. Todo puede pasar, la calidad está pareja. La estrategia es tratar de ubicarnos en los dos primeros lugares, lo cual garantiza discutir el título; la preparación se ha enfocado en eso, incluso muchos de estos muchachos participaron en el recién finalizado campeonato provincial y eso ayuda al ser un nivel superior”.

Adelantó como abridores de los tres partidos a Jesús López, Leandro Forteza y Alejandro García, aunque aclaró: “Esto es juego a juego. Por eso hay que ir evaluando la estrategia cada día en dependencia de los resultados porque solo son tres juegos”.