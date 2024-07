Universidad espirituana, un pilar fundamental en el desarrollo de la provincia (+fotos)

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez ha participado activamente en el sistema de gestión de ciencia e innovación de la provincia. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

El pasado 14 de junio el periódico Granma publicó una nota que comunicaba la decisión del Buró Político de otorgar a Sancti Spíritus la sede del acto central conmemorativo por el aniversario 71 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Según refiere el texto, la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) ha participado activamente en el sistema de gestión de ciencia e innovación que, conducido por la dirección del Partido y el Gobierno, exhibe un favorable impacto en diferentes sectores y en los proyectos de desarrollo local.

Para conocer sobre los logros, proyectos y aspiraciones de la casa de altos estudios, Escambray conversó, en exclusiva, con su rector Dr. C. Edelvy Bravo Amarante.

¿Cómo asumió la comunidad universitaria la noticia de que a Sancti Spíritus le fue otorgada la sede de las actividades centrales por el 26 de Julio?

Todos los espirituanos estamos muy orgullosos porque en las difíciles circunstancias económicas en que vivimos Sancti Spíritus obtuvo la sede del 26 de Julio. Es muy gratificante que nuestra universidad haya sido reconocida, oficialmente, en la nota emitida por el Buró Político como una institución que aporta al desarrollo de la ciencia y la innovación.

Nuestros estudiantes, docentes y trabajadores están felices y satisfechos por el reconocimiento, pero comprometidos por la responsabilidad social que nos corresponde.

«Nuestra institución está insertada en el sistema de gobierno basado en ciencia e innovación desde todos los procesos que desarrollamos», explica el Dr. C. Edelvy Bravo Amarante, rector de la UNISS. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

¿Cómo se inserta la universidad al sistema de gestión de ciencia e innovación en el territorio?

Nuestra institución está insertada en el sistema de gobierno basado en ciencia e innovación desde todos los procesos que desarrollamos. Donde primero participamos es en la formación del estudiante. Logramos tener un mapa de carreras de acuerdo con la demanda de formación profesional que tiene la provincia, bien estructurado y balanceado en cuanto a la necesidad de los municipios. Se han incorporado nuevas carreras en el curso regular diurno y en las modalidades por encuentro y a distancia. Muchos profesionales que hoy dirigen empresas, entidades, y que participan en la administración pública se han formado en nuestras aulas.

También nos insertamos desde la actividad posgraduada, donde tenemos excelentes programas académicos de maestrías, especialidades y doctorados. En este momento contamos con 19 programas, en su mayoría ya acreditados de excelencia por la Junta de Acreditación Nacional. Todo tiene que ver con un rol importante; y es que los cuadros que hoy dirigen la provincia tengan esa impronta de innovar, crear y hacer las cosas de una manera diferente.

Participamos en el sistema de gobierno desde la investigación científica, donde se evidencia un resultado importante. Tenemos expertos en todos los programas que se desarrollan en el territorio, como en la producción sostenible de alimentos, los temas energéticos, los temas de carácter social y humanístico.

Tenemos especialistas que participan y acompañan a las autoridades en el ejercicio de tomar decisiones correctas en el momento más adecuado. Nuestros expertos participan en la elaboración e implementación de las estrategias de desarrollo municipal y provincial.

¿Cuántos proyectos científicos tiene actualmente la universidad espirituana?

Hoy tenemos liderazgo a nivel nacional e internacional en temáticas muy trascendentes para el desarrollo económico y social del país. Contamos con alrededor de 35 proyectos, anclados en diferentes programas nacionales, sectoriales, territoriales y proyectos no asociados al programa con demanda externa.

Las empresas nos están demandando soluciones a problemas prácticos, y eso hace que nuestra universidad tenga diversidad de proyectos, desde lo social hasta lo más tecnológico.

Acotar que somos líderes a nivel de país en la transición energética. El Centro de Estudios de Energía y Procesos Industriales (CEEPI), que en septiembre venidero cumplirá 30 años, tiene la responsabilidad de coordinar —en el territorio nacional— el macroproyecto Fuentes Renovables de Energía en apoyo al desarrollo local (FRE local), con financiamiento de la Unión Europea. Este proyecto impacta en ocho provincias y 22 comunidades. Tiene el encargo de demostrar que en Cuba puede haber innovación y transferencia tecnológica en fuentes renovables de energía.

En el campo de la pedagogía somos una universidad reconocida. Tenemos un programa de formación doctoral en Ciencias Pedagógicas con más de 100 doctores formados. En las ciencias humanísticas también tenemos un protagonismo a nivel nacional, inclusive con algunas acciones de internacionalización.

En la producción sostenible de alimentos nuestra institución también tiene un reconocimiento. Desarrollamos investigaciones con diferentes entidades del sector productivo, con centros nacionales y con otras universidades del país.

¿En qué nuevos proyectos están trabajando?

Estamos incursionando en cosas novedosas. Concebimos una estrategia de transición digital de la Universidad; es decir, más allá de un laboratorio de comunicación digital —que hemos preparado y equipado—, disponemos de esta estrategia que va a ser un ejemplo de cómo informatizar todos los procesos. Tenemos el propósito de contar con los expedientes de manera digital, y digitalizar otros procesos muy complejos que se realizan aquí. Esperamos que nuestra casa de altos estudios sea un referente para la sociedad.

Dentro de esta transición está el grupo de trabajo del Área de Fabricación Digital (FabLab, por sus siglas en inglés), donde lo más importante no es tener un laboratorio con condiciones tecnológicas para la fabricación de partes y piezas o prototipos de piezas. Le estamos incorporando la inteligencia artificial y el internet de las cosas, de manera tal que cuando salgan de la unidad, sean prototipos y paquetes tecnológicos útiles para el desarrollo económico.





El empleo de la ciencia y la innovación es una de las prioridades de la universidad espirituana. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

El próximo sueño de la UNISS es un Centro de Experimentación Agrícola. Ya estamos gestionando financiamiento para tener un sistema agrovoltaico en Sancti Spíritus.

La universidad estaría desarrollando un sistema con el que se puede producir energía y alimentos al mismo tiempo. Ya el proyecto está pensado. Los profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de conjunto con otras áreas del centro lo están escribiendo. Estamos valorando la posibilidad de que el gobierno del territorio nos pueda apoyar con una parte del financiamiento u obtenerlo a través de una agencia de cooperación internacional.

Soñamos con tener una especie de incubadora agrícola, de manera que el sistema productivo tenga en la Universidad, a escala experimental, todas las posibles soluciones para la producción sostenible de alimentos.

¿Cómo la UNISS, desde sus proyectos extensionistas, asume un rol fundamental en la transformación de comunidades vulnerables?

Tenemos un papel importante, que va más allá de la ciencia y la tecnología, que es cómo acompañar a las autoridades del Partido y del Gobierno en la transformación de las comunidades vulnerables.

Nuestros proyectos extensionistas y cátedras honoríficas han desplegado un trabajo en todo el territorio. Creo que no queda una comunidad vulnerable a donde no haya llegado la universidad. En ese proceso no solamente ganan las comunidades, sino que también nuestros estudiantes cuando participan en estas acciones se forman como mejores profesionales para defender el proyecto social cubano.

¿Algún mensaje para los espirituanos?

Es el momento apropiado para transmitirles a todos los espirituanos una felicitación por los resultados que ha obtenido la provincia. De manera especial para todos los unisseños, sean estudiantes, egresados, profesores, trabajadores y cuadros que han pasado o permanecen.

La UNISS es una universidad joven que va camino a su aniversario 41. En los últimos años ha crecido de manera acelerada; no obstante, son muchos los retos que tenemos para seguir siendo la casa de altos estudios que necesita el territorio.