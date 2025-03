Futbolistas espirituanos por primer triunfo en Torneo Apertura

El Torneo Apertura se juega dividido en cuatro grupos, por zonas geográficas.

El gol de Carlos Manuel González en tiempo de descuento y casi a segundos de que Camagüey anotara en el minuto 90, avivó el colmado graderío del terreno conocido como La Formadora. Caía en la red el primer punto de la selección espirituana en el Torneo Apertura de la 108 Liga Nacional de Fútbol.

Y ese es el espíritu que sus seguidores quieren ver en su once, luego de varios años varado en los puestos sotaneros del fútbol nacional que, tras varios meses de asueto obligado por las circunstancias del país, reanudó sus acciones y espera poder completar su cronograma, en medio otra vez de las mismas situaciones que han paralizado torneos anteriores.

Por eso, con las piernas y la mente alineados en ganar su primer partido, los espirituanos encaran este sábado su tercer desafío y lo harán ante Las Tunas.

El empate del último encuentro aviva la tesis del jatiboniquense Carlos Cabrera Ramírez, director técnico del elenco, de que “los muchachos han crecido mucho de como empezaron a como están. Ha sido difícil tener a los 30 jugadores que comenzaron entrenando todo el tiempo, muchos no han podido salir del Servicio Militar, otros vienen un día y para competir es complicado. De los 18 que tenemos en el campeonato, solo cinco han jugado campeonatos provinciales. El resto no sabe lo que es una competencia, algunos no saben lo que es estar ni tan siquiera en el banco”.

Junto a Yunielis Castillo, preparador técnico, con la contribución de Víctor Saucedo, Luis López Mederos, como preparador físico, y los entrenadores Eugenio Palmero e Isbel Zulueta, el trabajo ha sido intenso: “Con ellos, no obstante, logramos entrenar hasta el mes de diciembre, cuando tuvimos que parar porque no se avistaba el campeonato. Comenzamos en la segunda quincena de enero, se han mantenido estos muchachos e hicimos una buena preparación. Son muy jóvenes, tenemos un promedio de edad de 22-23 años; incluso, algunos de los juveniles, cuando no juegan en su evento profesional, se incorporan con nosotros y los aprovechamos”.

En su segundo año competitivo, de los cuatro que lleva al frente de la selección, Carlos ha tenido que volver a construir un equipo: “De aquel que logramos constituir la última vez que jugamos, quedaron cinco o seis; ahora solo permanecen tres. Otras provincias han logrado mantener sus futbolistas y la experiencia vale mucho. Eso nos pasó factura en el primer partido vs. Ciego de Ávila, que nos mató con dos goles a balón parado, aun cuando se veía que los jugadores no podían más”.

Así y todo, Carlos y su tropa son optimistas en este naciente torneo. “Tienen buena perspectiva, competitivamente nos faltan cosas, pero estamos ilusionados con ellos y pensamos que sí podemos. Tenemos que resolver el viejo problema de la falta de gol; pero, como todo equipo, cuando se van a enfrentar a una competencia en el día cero el objetivo principal es clasificar entre los dos primeros”.

La aspiración tiene toda lógica. Los primeros de cada grupo pasan directo a la final del Torneo Clausura y el segundo va a un repechaje para completar el sexteto que luchará por el título, en una final en partido único en el terreno del elenco que quede mejor ubicado.

Consumadas las dos fechas iniciales, los espirituanos aparecen en el último lugar del grupo C con un punto, pero a una distancia alcanzable del resto: Camagüey (4 puntos) y Ciego de Ávila y Las Tunas (3).

El Torneo Apertura se juega dividido en cuatro grupos, por zonas geográficas: En la parte occidental el grupo A lo integran Pinar del Río, Artemisa, La Habana e Isla de la Juventud, y el B: Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos y Villa Clara, en tanto en la oriental figura, además del C ya mencionado, el D, que lo conforman Santiago de Cuba, Granma, Guantánamo y Holguín.

Se jugará a cuatro vueltas, todos contra todos, en dos partidos de ida y dos de vuelta.